ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:04
09.12.2025 08:26

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ – Μια προσαγωγή

09.12.2025 08:26
Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/12) στα Εξάρχεια, με ομάδα αγνώστων να κάνουν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όταν άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τους αστυνομικούς.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe - Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

