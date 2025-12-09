Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ – Μια προσαγωγή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/12) στα Εξάρχεια, με ομάδα αγνώστων να κάνουν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όταν άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τους αστυνομικούς.
Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.
