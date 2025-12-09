Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ – Μια προσαγωγή

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/12) στα Εξάρχεια, με ομάδα αγνώστων να κάνουν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όταν άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τους αστυνομικούς.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης:

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων – Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος

Καιρός: Τοπικές βροχές και σήμερα – Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς

Μπλόκα αγροτών: Εντείνονται οι κινητοποιήσεις, αποκλεισμένη σε πολλά σημεία η χώρα, αναζητούνται όσοι προκάλεσαν τα επεισόδια στην Κρήτη