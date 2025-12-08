search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

08.12.2025 11:06

Δημογλίδου: Πέντε με έξι άτομα πίσω από τις μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – «Απόπειρα ανθρωποκτονίας η επίθεση» (video)

08.12.2025 11:06
peripoliko new (2)

«Οργανωμένη ομάδα περίπου 5-6 ατόμων» ήταν αυτή που επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής, όπως δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «τα άτομα εμφανίστηκαν από διαφορετικές διευθύνσεις. Προκάλεσαν φθορές και σε υπηρεσιακό όχημα. Διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο προς διαφορετικές διευθύνσεις».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου «υπάρχει καλό βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή αν και τα άτομα είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όπως έχουμε δει στο σημείο προσέγγισαν από μεγάλη απόσταση με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

«Είναι μια εγκληματική πράξη γιατί η επίθεση με μολότοφ αποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας» είπε η κυρία Δημογλίδου, η οποία διευκρίνισε ότι «υπήρχε σκοπός και είναι σημαντική η κατάθεσή του. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ζητήσει ενισχύσεις και να σβήσει την πυρκαγιά».

Σημειώνεται ότι μετά την επίθεση έγιναν 14 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, με όλα τα άτομα να αφήνονται ελεύθερα λίγες ώρες αργότερα.

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

