Δημογλίδου: Πέντε με έξι άτομα πίσω από τις μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – «Απόπειρα ανθρωποκτονίας η επίθεση» (video)

«Οργανωμένη ομάδα περίπου 5-6 ατόμων» ήταν αυτή που επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής, όπως δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «τα άτομα εμφανίστηκαν από διαφορετικές διευθύνσεις. Προκάλεσαν φθορές και σε υπηρεσιακό όχημα. Διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο προς διαφορετικές διευθύνσεις».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου «υπάρχει καλό βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή αν και τα άτομα είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όπως έχουμε δει στο σημείο προσέγγισαν από μεγάλη απόσταση με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

«Είναι μια εγκληματική πράξη γιατί η επίθεση με μολότοφ αποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας» είπε η κυρία Δημογλίδου, η οποία διευκρίνισε ότι «υπήρχε σκοπός και είναι σημαντική η κατάθεσή του. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ζητήσει ενισχύσεις και να σβήσει την πυρκαγιά».

Σημειώνεται ότι μετά την επίθεση έγιναν 14 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, με όλα τα άτομα να αφήνονται ελεύθερα λίγες ώρες αργότερα.

