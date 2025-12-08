search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:06
ΕΛΛΑΔΑ

08.12.2025 10:37

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανήλικος που μέθυσε πολύ σε γάμο

08.12.2025 10:37
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΙΝΕΜΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΥΓΕΙΑ

