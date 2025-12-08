Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανήλικος που μέθυσε πολύ σε γάμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.
Διαβάστε επίσης
Ζάκυνθος: Σήμερα η απόφαση για τη θανάτωση ή μη του πίτμπουλ – Συγκλονίζoυν οι τελευταίες στιγμές του δίχρονου παιδιού (Video)
Ίλιον: Απόπειρα βιασμού ανήλικης πίσω από το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – 17χρονη κατήγγειλε τον πεθερό της, επτά συλλήψεις
Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός ΙΧ προκάλεσε δύο απανωτά θανατηφόρα ατυχήματα – Δύο νεκροί, ένας τραυματίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.