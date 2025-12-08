Ίλιον: Απόπειρα βιασμού ανήλικης πίσω από το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – 17χρονη κατήγγειλε τον πεθερό της, επτά συλλήψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε επτά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής οι αστυνομικοί, ύστερα από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ίλιον.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη της μιας οικογένειας Ρομά μπήκε να κάνει μπάνιο.
Σύμφωνα με την ανήλικη, τότε ο 41χρονος πεθερός της, ο πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει.
Η νεαρή ειδοποίησε αμέσως την οικογένειά της, η οποία έσπευσε στον καταυλισμό όπου διαμένει η οικογένεια του συζύγου και ακολούθησε λεκτικός διαπληκτισμός.
Η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα να πέσουν και πυροβολισμοί, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, που εντόπισαν πέντε κάλυκες και προχώρησαν σε 7 συλλήψεις, με τις κατηγορίες σε βάρος τους να είναι βαρύτατες: απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία.
