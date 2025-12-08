Θεσσαλονίκη: 16χρονοι έσπασαν θυρίδες εταιρείας κούριερ και άρπαξαν ζευγάρι με παπούτσια – Συνελήφθησαν επί τόπου

Φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε μια ομάδα ανήλικων το βράδυ της Κυριακής (7/12). Μάλιστα, δεν έμειναν μόνο εκεί αφού άρπαξαν και ζευγάρι παπούτσια.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ», οι οποίοι τους συνέλαβαν τους τρεις 16χρονους.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

