Θεσσαλονίκη: 16χρονοι έσπασαν θυρίδες εταιρείας κούριερ και άρπαξαν ζευγάρι με παπούτσια – Συνελήφθησαν επί τόπου

astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε μια ομάδα ανήλικων το βράδυ της Κυριακής (7/12). Μάλιστα, δεν έμειναν μόνο εκεί αφού άρπαξαν και ζευγάρι παπούτσια.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ», οι οποίοι τους συνέλαβαν τους τρεις 16χρονους.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» συνέλαβαν, βραδινές ώρες χθες (07-12-2025) στην περιοχή του Ευόσμου, τρεις 16χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών και αφαίρεσαν από το εσωτερικό ένα ζευγάρι παπούτσια.

