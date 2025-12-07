search
07.12.2025 13:24

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

07.12.2025 13:24
maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 16χρονος στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το κινητό δύο 12χρονων κοριτσιών.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και το κινητό, το οποίο επιστράφηκε στις ανήλικες. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας.

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με την απειλή μαχαιριού λήστεψε δύο 12χρονες – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

1 / 3