Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 16χρονος στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το κινητό δύο 12χρονων κοριτσιών.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και το κινητό, το οποίο επιστράφηκε στις ανήλικες. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας.

Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Διαάστε επίσης:

Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ – Δύο συλλήψεις

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα