07.12.2025 13:43
ΕΛΛΑΔΑ

07.12.2025 13:13

Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

07.12.2025 13:13
Η κακοκαιρία Byron μπορεί να έχει πλέον κοπάσει, όμως το Καστελλόριζο μετρά τις πληγές του. Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Με σκούπες, φτυάρια και κουβάδες καθαρίζουν τις αυλές και τα υπόγεια, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από το βουνό ήταν πρωτοφανείς.

