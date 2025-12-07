Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία Byron μπορεί να έχει πλέον κοπάσει, όμως το Καστελλόριζο μετρά τις πληγές του. Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Με σκούπες, φτυάρια και κουβάδες καθαρίζουν τις αυλές και τα υπόγεια, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από το βουνό ήταν πρωτοφανείς.

Διαβάστε επίσης:

Σταθερή η κατάσταση του κτηνοτρόφου που έπαθε εγκεφαλικό – «Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος» (Video)

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ – Δύο συλλήψεις

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στον κόμβο της Νίκαιας, στις 12 η νέα συνέλευση σήμερα