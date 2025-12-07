Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κακοκαιρία Byron μπορεί να έχει πλέον κοπάσει, όμως το Καστελλόριζο μετρά τις πληγές του. Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.
Με σκούπες, φτυάρια και κουβάδες καθαρίζουν τις αυλές και τα υπόγεια, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από το βουνό ήταν πρωτοφανείς.
