Σταθερή η κατάσταση του κτηνοτρόφου που έπαθε εγκεφαλικό – «Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος» (Video)

Η τελευταία φυλή προβάτων Ρουμλουκιού αναμένεται να θατωθεί λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική πίεση στον ιδιοκτήτη τους, κύριο Κωνσταντίνο Θεοφίλου.

Η ψυχολογική καταπόνηση οδήγησε σε σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, με αποτέλεσμα τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών μετά από συμπτώματα εγκεφαλικού.

Η κόρη του κ. Θεοφίλου, Δέσποινα, από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα της, επισημαίνοντας πως η πίεση που ένιωθε εξαιτίας της απώλειας των προβάτων ήταν μεγάλη. «Ο πατέρας μου υπέστη ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά τώρα είναι σταθερά», δήλωσε. Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό όπου, ενώ παρακολουθούσε ένα βίντεο με τα πρόβατα, ξαφνικά κατέρρευσε και χρειάστηκε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. Η αδερφή της, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, διασφαλίζοντας την κατάλληλη φροντίδα.

«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά είναι εντάξει τώρα» είπε αρχικά και συνέχισε:



«Έβλεπε το βίντεο που έχει τραβήξει, έκλαιγε, ξάπλωσε λίγο να κοιμηθεί και εκεί που κοιμόταν με φώναξε η μητέρα μου έντρομη. Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος. Μου φώναζε η μητέρα μου ”ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό”. Και σηκωθήκαμε γρήγορα, πήγαμε στο νοσοκομείο στα Γιαννιτσά. Εκεί ο μπαμπάς είπε ότι ήταν ήδη λίγο καλύτερα. Η αδερφή μου η νοσηλεύτρια είναι εκεί μαζί του, οπότε είναι καλά».



Σχετικά με τα πρόβατα, λέει πως «το δικό μας κοπάδι είναι το τελευταίο στο Νομό Θεσσαλονίκης που βρέθηκε θετικό και δεν έχει θανατωθεί ακόμα. Και κρατάει ανοιχτό το φάκελο της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε σε περίπτωση που δεν θανατωθούν τα πρόβατά μας δεν μπορεί να προχωρήσει η εξέλιξη με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους ώστε να αποζημιωθούν. Τα δικά μας τα πρόβατα έχουν περάσει δύο μήνες που νόσησαν. Πλέον είναι όλα υγιή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χάσαμε αρκετά, αλλά τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Αρνούνται να πάρουν νέο δείγμα, δεν ξέρω γιατί».



Είπε επίσης πως κτηνοτρόφοι ακόμα και από το Κιλκίς έκαναν καταγγελίες για τα πρόβατα του πατέρα της που δεν έχουν θανατωθεί ακόμα. «Ενοχλούμε μέχρι και το Κιλκίς» ανέφερε.

