Θάνατος 2χρονου από σκύλο στη Ζάκυνθο: Σοκαρισμένοι οι διασώστες – «Δεν έχουμε δει ξανά τέτοια εικόνα» (Video)

Σε σοκ βρίσκονται ακόμη και οι Αρχές μετά το τραγικό περιστατικό όπου ένα 2χρονο παιδί δέχτηκε άγρια επίθεση από πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 λεπτά από την πόλη της Ζακύνθου, και μετέφερε το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί βρισκόταν μόνο του στον χώρο με τον σκύλο, ο οποίος ξαφνικά επιτέθηκε δαγκώνοντας το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματος, κυρίως στον λαιμό. Τη στιγμή της επίθεσης, ο πατέρας επιχείρησε να απομακρύνει το ζώο από το παιδί, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τα σοβαρά τραύματα.

Η οικογένεια διέμενε σε σπίτι λίγο έξω από τον Άγιο Λέοντα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι, συχνά περισυλλέγοντας αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς έως τότε ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.

Οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

