Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι γονείς του 2χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση από πίτμπουλ της οικογένειας, στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο.

Οι γονείς του άτυχου παιδιού κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) όταν η οικογένεια επέστρεψε σπίτι από τα ψώνια.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και εισήλθε στον χώρο που ήταν ο σκύλος. Τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε και το δάγκωσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως είπε ο πατέρας του παιδιού, η οικογένεια υιοθέτησε το αδέσποτο πίτμπουλ -που ήταν δεμένο σε ένα πεύκο- πριν από μερικές εβδομάδες.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Το αγοράκι υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο πατέρας του μίλησε για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στην αυλή της οικογένειας, λέγοντας πως το παιδί πριν ξεψυχήσει, τον κοίταξε και του χαμογέλασε.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», είπε συντετριμμένος.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι πληροφορίες λένε πως το πιτμπουλ χίμηξε και δάγκωσε το παιδί, τη στιγμή που είχε επιστρέψει μαζί με τους γονείς του από ψώνια στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου.

«Από ό,τι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια είχε πολλά αδέσποτα σκυλιά.

«Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», ανέφερε γείτονας της οικογένειας. Τα υπόλοιπα σκυλιά ήταν όλα προσβάσιμα από το παιδί. Μονάχα το πίτμπουλ ήταν δεμένο με μια αλυσίδα τριών περίπου μέτρων, πρόσθεσε.

