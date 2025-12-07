Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Ι.Χ. κάηκε ολοσχερώς μετά από σύγκρουση

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Παλαιό Φάληρο, όταν αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στον δρόμο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο.

Από τη σύγκρουση το ένα Ι.Χ. τυλίχτηκε στις φλόγες. Καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, απέναντι από το γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του δεύτερου οχήματος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω λάθος οδηγιών του GPS.

Ερευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

