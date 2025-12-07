search
ΕΛΛΑΔΑ

07.12.2025 08:24

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Ι.Χ. κάηκε ολοσχερώς μετά από σύγκρουση

07.12.2025 08:24
troxaio

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Παλαιό Φάληρο, όταν αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στον δρόμο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο.

Από τη σύγκρουση το ένα Ι.Χ. τυλίχτηκε στις φλόγες. Καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, απέναντι από το γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του δεύτερου οχήματος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω λάθος οδηγιών του GPS.

Ερευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Βροχερή Κυριακή με σποραδικές καταιγίδες – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Πέλλα: Συγκινεί το video με τον κτηνοτρόφο που νοσηλεύεται με εγκεφαλικό γιατί θα του θανατώσουν τα ζώα λόγω ευλογιάς

Αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα – Όχι στην πρόσκληση Μητσοτάκη σε διάλογο, κλειστοί δρόμοι και αίτημα για άμεσες λύσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ τα παλιά

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στην Γκόα – Aνάμεσά τους και τουρίστες (Videos/Photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

