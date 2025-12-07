Αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα – Όχι στην πρόσκληση Μητσοτάκη σε διάλογο, κλειστοί δρόμοι και αίτημα για άμεσες λύσεις

Πανελλαδικό χαρακτήρα παίρνουν πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με νέα μπλόκα παντού, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης, είτε με την πρόσκληση Μητσοτάκη σε διάλογο, είτε με τις απειλές για αστυνομικά μέτρα κατά των μπλόκων, να αποθαρρύνει την εξέγερση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αυτή την εβδομάδα, η Πανελλαδική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει με στόχο τον συντονισμό όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σε δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και σε κλείνουν οι δρόμοι, συχνά για κάποιες ώρες, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και μέχρι νεωτέρας.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις, ανάμεσα σε άλλες περιοχές και στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, στην Ιονία Οδό και αλλού.

Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Η Ιονία Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην Ηλεία, στον κόμβο Πύργου ο δρόμος παραμένει κλειστός από το βράδυ του Σαββάτου (6/12). Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στα τελωνεία, μπλόκα έχουν στηθεί σε Κήπους, Εξοχή, Προμαχώνα, Ευζώνους, Νίκη και στον κόμβο Καλπακίου για το τελωνείο Κακκαβιάς.

Αγρότες έκλεισαν την Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Σιάτιστας έως τον κόμβο της Καλαμιάς και ετοιμάζουν νέες δράσεις, όπως το κλείσιμο γραφείων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και πιθανή μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη.

Κλειστός παραμένει από χθες και ο κόμβος της Θήβας στη Βοιωτία, ενώ για αύριο Κυριακή προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αγρότες της Φθιώτιδας έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του Μπράλου.

Περισσότερα από 300 τρακτέρ -τα οποία είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί κομβόι από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά- παρατάχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, την ώρα που εκατοντάδες αγροτικά οχήματα βρίσκονται στους παράδρομους σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με το lamiareport, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση μέχρι να λυθούν τα προβλήματά τους, τα οποία -όπως τονίζουν- «είναι ζωής ή θανάτου».

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αγρότες βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό για την ενίσχυση του το μπλόκο με επιπλέον 100 τρακτέρ. Δεν αποκλείεται μάλιστα και αποκλεισμός των παραδρόμων.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός από Δευτέρα 8/12 του αεροδρομίου Ηρακλείου

Στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από τη Δευτέρα 8/12/25 και επ’ αόριστον. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων. Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχιά Άμμο στις 09:00 το πρωί και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκη: 4 μπλόκα

Τέσσερα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί πέριξ της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά.

Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά δημιούργησαν μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Δυναμικές κινητοποιήσεις σε Άκτιο και Σάμη Κεφαλονιάς

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε, το πρωί, και στα διόδια του Ακτίου, στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας, από τα μπλόκα των αγροτών της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από το μπλόκο του Λούρου (Πρέβεζα) και το μπλόκο της Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία), στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Στο «χορό» των κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς, που πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση στο Δημαρχείο Σάμης.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου, επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον δήμαρχο απαιτώντας να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να στηριχθεί και κάλεσαν σε μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στο Αργοστόλι τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, με συγκέντρωση στις 11 π.μ. στον κόμβο Μαρίνου.

Κινητοποιήσεις και από τους αγρότες της Ρόδου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν στις 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Ρόδου.

Σε πρώτη φάση θα κατέλθουν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, ενώ τα τρακτέρ θα είναι στις πλατείες των χωριών σε ετοιμότητα.

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε Περιφέρεια και Δήμο και θα ζητήσουν τη σύγκληση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού, προκειμένου τα δύο θεσμικά όργανα να ταχθούν στο πλευρό τους. Στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για να ενημερωθούν οι πολίτες.

«Ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο αφανίζεται» δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών Νότιας Ρόδου, Γιώργος Σαββίδης.

