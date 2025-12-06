Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Αισθητός και σε Κόρινθο, Πάτρα

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές.

«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» σχολίασε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

