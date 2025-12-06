search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 20:59
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 20:20

Δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού: Θάνατος ενός εργάτη

06.12.2025 20:20
Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) στο εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του εργάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

H LAMDA Development ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. H LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους.

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

