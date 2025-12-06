Ξύλο και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλου – Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Επεισόδια σημειώθηκαν προς το τέλος της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στις οδούς Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Όλα άρχισαν όταν πολλοί από το πλήθος προσπάθησαν να στρίψουν στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η αστυνομία και ακολούθησε ένταση, συλλήψεις και προσαγωγές.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

