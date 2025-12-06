search
06.12.2025 13:12

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

06.12.2025 13:12
mitsotakis-markopoylo (1)

Συναντήσεις με πολίτες είχε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών του με τοπικές κοινωνίες, με στόχο την επικοινωνία, την ανάδειξη τοπικών ζητημάτων και την ενημέρωση για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και δράσεις.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας» τόνισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας. «Για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Τη στηρίζουμε έμπρακτα» είπε.

Για τους νέους, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2026. «Κάνουμε κάτι πρωτοποριακό στην Ευρώπη», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εντός διετίας καταργείται η προσωπική διαφορά, ένα αίτημα που το άκουγε πάγια στις περιοδείες του στις τοπικές κοινωνίες.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο – οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, οι διαμαρτυρίες να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Σχόλιο για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

«Επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες – σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά – Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019 – λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

