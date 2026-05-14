Θερμή υποδοχή στον Τραμπ από τον Σι στο Πεκίνο: «Εταίροι και όχι αντίπαλοι» το μήνυμα του Κινέζου προέδρου (Videos/Photos)

Με αυστηρό τελετουργικό και στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, στην Πλατεία Τιενανμέν, κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής τους στο Πεκίνο. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν αρχίσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν.

Επίσημη υποδοχή στην Πλατεία Τιενανμέν

Η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην Πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός σε επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι του Λαού, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις στην Κίνα, μεταξύ των οποίων οι ετήσιες συνεδριάσεις του κινεζικού κοινοβουλίου και των ανώτατων συμβουλευτικών οργάνων του κράτους.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον αμερικανικό εθνικό ύμνο και στη συνέχεια τον κινεζικό.

Κόκκινο χαλί, στρατιωτικό άγημα και σημαίες

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής.

Δίπλα στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τόσο την αμερικανική όσο και την κινεζική αντιπροσωπεία αξιωματούχων που τον περίμεναν στην πλατεία.

Σι: «Ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι»

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και πως η διεθνής σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», τη θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

.@POTUS meets with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing:



"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the U.S.A. is going to be better than ever before. Thank you very much!" pic.twitter.com/aepz02qOgj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Έκκληση για συνεργασία ΗΠΑ – Κίνας

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», είπε.

Κλείνοντας, ο Σι χαρακτήρισε αυτά τα ζητήματα «ερωτήματα ζωτικής σημασίας για την ιστορία, για τον κόσμο και για τους λαούς», προσθέτοντας ότι αποτελούν «τα ερωτήματα της εποχής μας», στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι δύο ηγέτες.

Ο Σι κάλεσε τις δύο χώρες να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης.

«Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, να πετυχαίνουμε ο ένας για τον άλλον, να ευημερούμε μαζί και να διαμορφώσουμε έναν σωστό τρόπο συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων στη νέα εποχή», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Τραμπ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους «φανταστική» και τόνισε ότι έχει «μεγάλο σεβασμό» για τον Κινέζο ηγέτη και την Κίνα.

Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι «μεγάλο ηγέτη».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει στις συνομιλίες για το αμοιβαίο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Είναι τιμή να βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης.

Κεκλεισμένων των θυρών οι συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού και ξεκίνησαν τις διμερείς συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και κορυφαίοι επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

