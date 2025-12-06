Φάμελλος: Άδικη η κριτική Τσίπρα – Σημαντικό το πολιτικό του κεφάλαιο, σημαντική και η ενωτική απάντηση στον Μητσοτάκη

Το μήνυμα ότι «αν και υπήρξε μια άδικη κριτική» από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ομιλία του στο Παλλάς, προέχει η ενωτική απάντηση στον Μητσοτάκη έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του στο Open το πρωί του Σαββάτου, στον απόηχο της εκδήλωσης της Τετάρτης για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Ο Σωκράτης Φάμελλος παρέπεμψε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της θητείας του για τις συνεργασίες, με κορυφαία την πρόταση κοινής υποψηφιότητας σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας στη συνέχεια πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα περίκλειστο και απομονωμένο κόμμα, ούτε ένα κόμμα που θέλει να συντηρήσει καρέκλα». «Δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει εμένα, και πολύ περισσότερο η “γραφειοκρατία”, εγώ δεν ήμουν καν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας μέχρι τώρα».

Είναι «άδικος ο χαρακτηρισμός» για περίκλειστο κόμμα, είπε, και «το να ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα».

Ερωτηθείς πώς ένιωσε όταν άκουσε την κριτική Τσίπρα, είπε πως στην πολιτική «δε μιλάμε για συναίσθημα όταν έχουμε μπροστά μας την πολιτική ανάγκη της χώρας».

Παρέπεμψε δε σε παλιότερες αναφορές του ότι έτσι κι αλλιώς «δεν έχουμε την ίδια οπτική σε όλα με τον Αλέξη Τσίπρα».

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους πήγε στην εκδήλωση και όπως είπε, είχε διατυπώσει εκ των προτέρων, είπε πως βρέθηκε στο Παλλάς:

Πρώτον, «γιατί ήμουν μέλος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας της πιο τίμιας κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης, η οποία έβγαλε τη χώρα από τα Μνημόνια με την κοινωνία όρθια και τα ταμεία γεμάτα, και είναι πολύ σημαντική η συμβολή του βιβλίου στο να καλυφθεί η συζήτηση για τον απολογισμό»

Και δεύτερον, «η δική μου αφετηρία με την οποία πήγα, γιατί θέλω αυτή η συζήτηση για το βιβλίο και για τον απολογισμό να προσθέσει στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, να υπάρχει μια προοδευτική ενωτική απάντηση».

Τόνισε πως ήδη από την ΔΕΘ «όταν με ρωτούσαν για το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, είπα ότι είναι αδιανόητος κάθε κατακερματισμός. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου δε θα δείτε κανέναν κατακερματισμό, καμία προσπάθεια περιορισμού της σύνθεσης, της ενότητας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε «και απέδειξε ότι είναι ενωτικός και κάνει υπερβάσεις και θα συνεχίσει να το αποδεικνύει».

Ωστόσο, συνέχισε «παρότι υπήρξε μια κριτική η οποία ήταν άδικη παραμένει για μας το πρωτεύον ζήτημα να υπάρξει μια ενιαία ενωτική απάντηση στον Μητσοτάκη. Το λέμε πολλοί, αλλά σημασία έχει το τι κάνουμε. Στις επόμενες εκλογές, πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Για τον εξώστη

Στο ερώτημα για τον εξώστη, αν τον ενόχλησε και τι θεωρεί πως ήθελε να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε:

«Δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη θέση, δεν με ακουμπάει κανένα σχόλιο περί γραφειοκρατίας και μικροπολιτικών σχεδίων. Το γιατί πήγα στην εκδήλωση είχε προδιατυπωθεί και δεν έχει καμία σχέση με τον σχεδιασμό της εκδήλωσης από τον Αλέξη Τσίπρα και το Ινστιτούτο».

Από την άλλη τόνισε: «Θέλω να σας πως όμως ότι η συζήτηση για το πού καθίσαμε είναι αρνητική. Γιατί υποτιμά, ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει. Θα υπάρχει ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης; Ποιο είναι το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα υπάρχει»;

«Αν υπήρχε πολιτικό σχέδιο συμβολισμού, θα ήταν αρνητικό», είπε, «αλλά πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο, όχι εμένα, αν υπήρχε σχέδιο να δοθεί μήνυμα με τη χωροθέτηση, δεν θα ήταν σωστό αλλά δεν το νομίζω».

Στο ερώτημα αν στις επόμενες εκλογές θα κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα με τον ίδιο στην ηγεσία, ή με ένα σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σταθερή και όχι ευκαιριακή γραμμή διαλόγου και συνεργασιών, και πως δέσμευση της Κεντρικής Επιτροπής είναι «να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Μητσοτάκη, που να τον αμφισβητήσει, γιατί πράγματι θα είναι καταστροφική μια τρίτη θητεία της Δεξιάς».

Στο ερώτημα γιατί εδώ και δύο χρόνια υπάρχει η συζήτηση που έχει στο επίκεντρο τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως η συζήτηση γίνεται «για τον απολογισμό μίας πολύ σημαντικής κυβέρνησης που είχε σημαντικότατο ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ήταν ταυτόχρονα και συλλογικό έργο πάρα πολλών στελεχών και ταυτόχρονα συζητάμε για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος».

Και κατέληξε: «Θεωρώ πολύ σημαντικό το κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο απέναντι στον Μητσοτάκη, θεωρώ ότι όλοι και όλες έχουμε την υποχρέωση από το ίδιο μετερίζι, χωρίς πρώτες θέσεις, να διεκδικήσουμε να υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα».

