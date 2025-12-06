Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει επιθυμία αγροτών της Θεσσαλίας για συνάντηση με Τσιάρα μέσα στην εβδομάδα

«Μονόδρομο» χαρακτήρισε την εφαρμογή του νόμου ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρωί του Σαββάτου τα χθεσινά επεισόδια μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

«Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία και διεκδίκηση, αλλά για παραβατικές συμπεριφορές, λεκτικές και σωματικές επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ.

«Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των Ελλήνων πολιτών. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς, δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί σε κανέναν, ούτε είναι αντίπαλη κανενός αγρότη και κανενός κτηνοτρόφου», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να μείνει η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια. «Αυτοί οι οποίοι διέπραξαν ό,τι διέπραξαν θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπει ο κόσμος αυτές τις εικόνες και να είναι απαθής η Αστυνομία», πρόσθεσε.

«Στόχος μας να συνεχιστεί ο διάλογος»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το κλείσιμο λιμανιών και παρακαμπτηρίων οδών από τα αγροτικά μπλόκα, παρέπεμψε στις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη πως δεν πρόκειται να γίνει επιτρεπτό και θα γίνει επέμβαση από την Αστυνομία. «Εμάς στόχος μας είναι να μην φτάσουμε εκεί, αλλά να συνεχιστεί ο διάλογος. Όποιος επιθυμεί με μια οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες χάβρας να δει είτε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης είτε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, η πόρτα μας είναι ανοιχτή, όπως ήταν πάντα», είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μάλιστα και συνάντηση αγροτών από τη Θεσσαλία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Δεν είναι ακόμα κάτι οριστικό, αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω από τη δική τους πλευρά ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την πλευρά του υπουργείου ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, θα γίνει αποδεκτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι δεν έκαναν δηλώσεις φέτος που περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ»

Ως προς τις αγροτικές ενισχύσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις από πέρσι. Είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ήδη έχουν καταβληθεί μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2,48 δισ. και επίκειται καταβολή 1, 2 δισ. Πέρσι ήταν 3,1 δισ., άρα μιλάμε για 600 εκατομμύρια παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους. Υπάρχει μια κατηγορία που φέτος είτε δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, είτε θα πάρει λιγότερα. Έγιναν λιγότερες αιτήσεις, κάποιοι δεν έκαναν καν δηλώσεις φέτος που περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν νομίζω να βαραίνει την κυβέρνηση, διότι πολύ απλά αυτό που γινόταν για δεκαετίες δεν θα συμβαίνει πια. Οι υγιώς λειτουργούντες αγρότες από εδώ και στο εξής και φέτος στο τέλος του χρόνου θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

«Επίσης, έχουμε νομοθετήσει την επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση. Πόσες δεκαετίες το ζητούσαν αυτό; Έχουμε δώσει λύση για δεκαετές φτηνότερο ρεύμα. Εφόσον βρεθεί ο τρόπος, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της μείωσης του ρεύματος. Είμαστε εδώ να το συζητήσουμε για όσους έχουν αυξημένα προβλήματα», υπογράμμισε.

