Ο λογαριασμός του Ανδρουλάκη για Τσίπρα και Κωνσταντινόπουλο- Στα μπλόκα των αγροτών κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία 9 – 11 μονάδες. Ο κ. Τσίπρας έχασε με 24. Το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι έργο του. Έχασε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική, αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται η πραγματική εικόνα και να λέμε ότι αυτός που έχασε με 24 μονάδες θα λύσει το πρόβλημα, ενώ το δημιούργησε». Με αυτή του την τοποθέτηση στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μια ενδιαφέρουσα διπλή απάντηση.

Η πρώτη αφορά τις δημοσκοπήσεις που συνεχίζουν να δείχνουν μεγάλη διαφορά με την ΝΔ και την «βελόνα» των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης χρεώνει την απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον τρόπο που άσκησε έπειτα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Στη δεύτερη ανάγνωση της και σε συνέχεια της πρώτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδομήσει τον Αλέξη Τσίπρα και το μήνυμα που δίνει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι επιστρέφει για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Τονίζει έτσι σε κάθε ευκαιρία ότι αυτός που ηττήθηκε με τόσο μεγάλη διαφορά δεν μπορεί να είναι ο ίδιος που θα βάλει τέλος στην διακυβέρνηση της ΝΔ.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει οι κλυδωνισμοί από την πρώτη κινητικότητα Τσίπρα με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ανοίγει ένα μέτωπο που έχει από τα παλιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χρεώνει στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ την επιστροφή Τσίπρα και στο γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο 22% ώστε να κλείσει τον δρόμο στο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο λέει ότι δεν αμφισβητείται ο πρόσφατα εκλεγμένος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά μπορεί να πάρει ο ίδιος πρωτοβουλίες, υπονώοντας προφανώς ότι μπορεί να παραιτηθεί αν το κρίνει. Υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σε περίπτωση που το κόμμα τους βρεθεί δημοσκοπικά πίσω από αυτό του Αλέξη Τσίπρα θα ασκήσουν σκληρή κριτική στην ηγεσία. Ωστόσο περιμένουν το συνέδριο που θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Ανάλογα με την εικόνα και την δυναμική που θα έχει το ΠΑΣΟΚ θα κινηθούν και οι τόνοι των τοποθετήσεων τους.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι ο τελικός λογαριασμός για όλους θα βγει μετά τις εκλογές. Μάλιστα τονίζει ότι όπως θα κριθεί το κόμμα και η ηγεσία έτσι θα ζυγιστεί και η προσφορά κάθε στελέχους. Με την απάντηση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει σαφές ότι σε περίπτωση που υπάρξει εσωστρέφεια στην προεκλογική περίοδο, θα βγάλει τον λογαριασμό στα στελέχη που θα την δημιουργήσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε απαντώντας για όσα ανέφερε με επικριτικό ύφος σε βάρος του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. «Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια αποφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις. Το πως, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη» απάντησε.

Οι τόνοι με την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θα παραμένουν στα πιο υψηλά επίπεδα. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν αφορμή για ακόμα μια μετωπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στηρίζωντας τους αγρότες, στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν το παρών στα μπλόκα. Συγκεκριμένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ σήμερα αποτελούμενο από τους Σ. Παραστατίδη, Π. Κουκουλόπουλο, Π. Παππά, Μ. Χνάρη, Θ. Γλαβίνα και Θ. Πετρόπουλο θα βρεθεί σε όλα τα μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε επίσης:

Με τουρκικά χρώματα τα Δωδεκάνησα στο εγχειρίδιο της Κομισιόν «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» – Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Θεσσαλονίκη: Στο Αμερικανικό Προξενείο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η ενθουσιώδης ανάρτησή της

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς