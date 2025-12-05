Θεσσαλονίκη: Στο Αμερικανικό Προξενείο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η ενθουσιώδης ανάρτησή της

Τη χαρά της που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, για δεύτερη ημέρα, καθώς έφτασε στην πόλη την Πέμπτη, εξέφρασε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής της βρέθηκε και στο Αμερικανικό Προξενείο όπου εξήρε το έργο των υπαλλήλων του.

Hello, Northern Greece! What an honor it is to finally visit Thessaloniki and get to know the fantastic team at the U.S. Consulate General @USConsulateThes here. From supporting American companies and educational partnerships to advancing regional security and strengthening ties… pic.twitter.com/jKQgrFR2Wc — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 5, 2025

«Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!».

Διαβάστε επίσης:

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026