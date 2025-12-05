Θεσσαλονίκη: Στο Αμερικανικό Προξενείο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η ενθουσιώδης ανάρτησή της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη χαρά της που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, για δεύτερη ημέρα, καθώς έφτασε στην πόλη την Πέμπτη, εξέφρασε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής της βρέθηκε και στο Αμερικανικό Προξενείο όπου εξήρε το έργο των υπαλλήλων του.
«Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!».
