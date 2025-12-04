search
04.12.2025 21:51

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στη Θεσσαλονίκη η πρέσβης των ΗΠΑ – Συναντήθηκε με τον Γκιουλέκα το υπουργείο (Photos/Video)

04.12.2025 21:51
gioulekas kimberli 99- new

Επίσκεψη στο Διοικητήριο και συνάντηση με τον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης έφτασε συνοδευόμενη από τον γενικό πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ και κλιμάκιο της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα.

Την πρέσβη των ΗΠΑ, μετά της συνοδείας της, υποδέχθηκαν στην είσοδο του Διοικητηρίου ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και η διευθύντρια της υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Τσαπικίδου.



Ο κ. Γκιουλέκας ξενάγησε την κ. Γκίλφοϊλ σε τμήματα της ιστορικής έκθεσης «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», που πραγματοποιείται από τις 27 Οκτωβρίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.



Στη συνέχεια, μετέβησαν στο γραφείο του κ. Γκιουλέκα, όπου ο υφυπουργός δώρισε στην κ. Γκίλφοϊλ αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης της Θεσσαλονίκης του 1912, δύο ειδικές εκδόσεις για το Άγιον Όρος, ένα αναμνηστικό με τη σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας και με το παράσημο που απένειμε ο Όθωνας στους αγωνιστές του 1821.


Η πρέσβης των ΗΠΑ δώρισε στον κ. Γκιουλέκα ένα κρυστάλλινο επιτραπέζιο ρολόι με τη σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.

Ακολούθησε συζήτηση στο γραφείο του υφυπουργού, που διήρκεσε 45 λεπτά, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.

