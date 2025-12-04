Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Του έκανε δώρο την «Ιθάκη»

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο, συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.

Κατά τη συνάντηση τους, ο πρώην πρωθυπουργός δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ένα αντίτυπο του βιβλίου του.

Διαβάστε επίσης:

Μαραντζίδης: «Ο Τσίπρας θα ηττηθεί όσες φορές χρειάζεται από τον Μητσοτάκη μέχρι να τον κερδίσει»

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας – Ζητούν να κληθεί για εξηγήσεις για τις «στημένες ερωτήσεις» ο Σταμάτης Τρίμπαλης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας – Πώς δικαιολόγησε την προέλευση των χρημάτων