ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.12.2025 19:44

Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Του έκανε δώρο την «Ιθάκη»

04.12.2025 19:44
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο, συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.

Κατά τη συνάντηση τους, ο πρώην πρωθυπουργός δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής ένα αντίτυπο του βιβλίου του.

