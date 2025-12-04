Μαραντζίδης: «Ο Τσίπρας θα ηττηθεί όσες φορές χρειάζεται από τον Μητσοτάκη μέχρι να τον κερδίσει»

«Με τους χαρισματικούς δεν μπορούμε να ξεμπερδεύουμε εύκολα», τόνισε ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Μαραντζίδης, μιλώντας για την επιστροφή κι επίσημα πλέον στην πολιτική σκηνή.

Ο Νίκος Μαραντζίδης ανέλυσε το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. «Ήταν ένα πολιτικό μανιφέστο που λέει ότι χρειάζεται μία διαδικασία επανιδρύσης. Χρειάζονται διαδικασίες αυτοοργάνωσης. Αυτές θα δημιουργήσουν συνθήκες για ένα κίνημα. Θα φτάσει η ώρα. Αυτά θα αποκρυσταλλωθούν με έναν τρόπο οργανωτικό. Από την ώρα που αυτό θα συμβεί, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για το αύριο».

Το μεγάλο πολιτικό γεγονός

Σχολιάζοντας το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Παλλάς για να τον ακούσει είπε, «είναι το μεγάλο πολιτικό γεγονός, είναι αυτό που λέμε talk of the town» και πρόσθεσε «αν μπορείτε να μου βρείτε έναν ηγέτη που μπορεί να μαζέψει 2.500 άτομα και ο κόσμος να μην πηγαίνει για το βιβλίο αλλά επειδή πιστεύουν σε μια προοπτική».

Ερωτηθείς γιατί ο Τσίπρας δεν εφάρμοσε τις πολιτικές που ξεδίπλωσε το 2015, απάντησε «Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή θα τον ρωτούσατε το 1973 γιατί δεν έκανες τα πράγματα το 1955; Η απάντηση είναι τα κάνω τώρα, γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να γίνουν. Ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός μια χώρας χρεοκοπημένης, υπό τον ζυγό των μνημονίων, δεν ήταν μια κανονική συνθήκη. Σε αυτή τη συνθήκη επέδειξε βασικά πλεονεκτήματα και επιτυχίες, και αδυναμίες που τις έχει στο βιβλίο του».

Θα ηττηθεί μέχρι να νικήσει

Ο Ο Νίκος Μαραντζίδης τόνισε ότι Αλέξης Τσίπρας μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ηττήθηκε τρεις φορές για να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας θα ηττηθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κερδίσει, γιατί είναι η προοπτική και η ελπίδα».

«Είναι -όπως είπε ένας φίλος μου- σαν να βρισκόμαστε σε κατάσταση ανομβρίας, ξηρασίας στην κεντροαριστερά, είναι η βροχή, η ελπίδα και προοπτική για ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που θέλει την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Αυτό που βλέπει η κοινωνία είναι ότι παρ’ όλη τη φθορά της κυβέρνησης, εν τούτοις η αντιπολίτευση μοιάζει στάσιμη, βαλτωμένη, σε κάθε περίπτωση αδύναμη να επωφεληθεί ή τουλάχιστον στοιχειωδώς να δείξει μια άλλη προοπτική», συνέχισε.

Όχι συνομοσπονδία κομμάτων

Σε άλλο σημείο διευκρίνισε ότι ο νέος φορές του Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι μία συνομοσπονδία σχημάτων. «Ενώ μέχρι τώρα άφηναν να αιωρείται μια ιδέα συνομοσπονδίας σχημάτων, ο Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει να κάνει ένα κόμμα που να ξεπεράσει αγκυλώσεις, ελιτίστικες νοοτροπίες περίκλειστων κομμάτων και να συνομιλεί πιο άμεσα με την κοινωνία».

«Ο Τσίπρας είπε για όλους υπάρχει χώρος, για όλους η πρόσκληση είναι ανοιχτή, αλλά δεν υπάρχουν πριβέ προσκλήσεις για την πρώτη θέση. Αυτό είναι κεντρικό σημείο της στρατηγικής από εδώ και πέρα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Προαναγγελία νέου φορέα, κάλεσμα «αυτοοργάνωσης» και σκληρές αιχμές για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας: Μετά το βιβλίο, η «κάθοδος» στην κοινωνία

ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ: Σε υπαρξιακά διλήμματα μετά την προαναγγελία κόμματος από τον Τσίπρα – «Παγωμένες» αντιδράσεις από στελέχη