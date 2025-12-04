ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ: Σε υπαρξιακά διλήμματα μετά την προαναγγελία κόμματος από τον Τσίπρα – «Παγωμένες» αντιδράσεις από στελέχη

Σε ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία και αβεβαιότητα βρίσκεται από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς, ο οποίος προανήγγειλε νέο φορέα, και τα σκληρά μηνύματα προς τις ηγεσίες των θραυσμάτων του πρώην ενιαίου κόμματος. Σε αμηχανία, ίσως μικρότερη, βρίσκεται και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς περί την ηγεσία που έχει αποφασίσει, μέσω της γραμμής των συνεργασιών, να κάνει άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας χθες μίλησε για «επανίδρυση» της δημοκρατικής παράταξης από τα κάτω, με «πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης», κάτι που απευθύνεται προφανώς και στην κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όπως φάνηκε χθες και από την πλατεία του Παλλάς, τον περιμένει και του ζητά να επιστρέψει.

Ζήτησε επίσης την ενεργοποίηση των πολιτών, στέλνοντας στον αντίποδα μήνυμα στο στελεχιακό δυναμικό ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλει να συμμετάσχει στο εγχείρημα ότι οι όροι συμμετοχής για τους ίδιους είναι σκληροί.

Επί της ουσίας τους καλεί να συμμετάσχουν από μηδενική βάση, ως απλοί «συνεπιβάτες», στο κατάστρωμα και χωρίς «ντηλ» για την πρώτη θέση, δηλαδή για αξιώματα στην πρώτη γραμμή.

Την ίδια ώρα στέλνει και το μήνυμα ότι καθόλου δεν επιζητεί «ισότιμες» συνεργασίες με τα κόμματα του χώρου, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά (ούτε και με το ΠΑΣΟΚ βέβαια) και πως η πρωτοβουλία του δεν αποσκοπεί στο να ενώσει τα κατακερματισμένα τμήματα του χώρου, υπό την «ομπρέλα» του, μέσα από μια μορφή συνομοσπονδίας ή ό,τι άλλο.

Αυτά τα απαξίωσε ως «μηχανισμούς» με ιδιοτελείς, μικροκομματικές αγωνίες για την αναπαραγωγή τους και όχι πραγματικό ενδιαφέρον για πολιτική διέξοδο. Είπε άλλωστε πως η κοινωνία θεωρεί ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Είτε το θεωρεί η κοινωνία, όπως δείχνουν οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις, είτε το θεωρεί ο ίδιος ο Τσίπρας, είναι φανερό πως δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει τέτοιους «μηχανισμούς» που «έχουν κλείσει τον κύκλο τους».

Σε «κινούμενη άμμο» ο Φάμελλος

Τα πράγματα δείχνουν να περιπλέκονται ακόμη περισσότερο για την Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μείνει χωρίς βάση και οι βουλευτές του και τα στελέχη του να λειτουργούν ως εν δυνάμει μέλη του «κόμματος» Τσίπρα, παρά τα σκληρά μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού.

Εύλογα τίθενται δημοσιογραφικά ερωτήματα, αν το κόμμα τελεί «σε αναστολή», αν θα «διαλυθεί», κ.ο.κ., αφού δεν είναι σαφές με ποιους όρους μπορεί να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και μέχρι να ανακοινώσει πια επίσημα ο Τσίπρας το κόμμα του. Αυτό δε σημαίνει ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά ή ότι θα προχωρήσουν γρήγορα.

Πλέον θα αρχίσει μια «πανσπερμία» δηλώσεων που θα αποκαλύπτουν ως επί το πλείστον προσωπικές διαθέσεις, που θα είναι δύσκολο για τον Σωκράτη Φάμελλο να μαζέψει και να διαχειριστεί με όρους συλλογικούς.

Από την άλλη, ακόμη κι αν υπάρξει εικόνα πολυδιάλυσης και εκφυλισμού, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν βουλευτές, εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, με αντιπολιτευτική δραστηριότητα στη Βουλή, συμμετοχή σε Επιτροπές, Εξεταστική, κ.ο.κ. κι επιπλέον υπάρχει ένα ΑΦΜ και κρατική επιχορήγηση.

Προς το παρόν, στα τηλεοπτικά πάνελ, οι περισσότεροι βουλευτές και στελέχη, δηλώνουν «συνεπιβάτες», αποσιωπώντας ή παραγνωρίζοντας τη σκληρή κριτική Τσίπρα και στέκονται στα μηνύματα που μπορούν να διαχειριστούν ως «ελπιδοφόρα» και «ενωτικά».

«Συνεπιβάτες» και «στρατιώτες»

Είναι ενδεικτικός ο προβληματισμός που εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί, θα κατέβει στις εκλογές, κ.λπ., σημείωσε πως ο ίδιος σε ανύποπτο χρόνο έχει πει πως «δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια από την ίδια οικογένεια στις εκλογές του 2027» και παρέπεμψε για αποφάσεις σε επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η πρωτοβουλία Τσίπρα «χωράει όλα τα πρόσωπα που δεν συμπεριφέρονται τυχοδιωκτικά».

Κάποιοι, συντάσσονται αναφανδόν με τον Τσίπρα αδιαφορώντας για τις εντυπώσεις «αδειάσματος» της σημερινής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική η εμφάνιση του Γιώργου Καραμέρου στο Open, ο οποίος διεμήνυσε πως η πολιτική είναι σκληρή, και πως ο Τσίπρας, επέδειξε χθες με την ομιλία του, την ηγετικότητα που έλειπε από τον χώρο. Κι ακόμα, διεμήνυσε πως πλέον ένας είναι ο αρχηγός, δηλαδή ο Τσίπρας: «Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω» είπε.

Από την άλλη ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης απάντησε στην αιχμή Τσίπρα για το «ρεζερβέ», λέγοντας ότι ούτως ή άλλως στην Αριστερά «είμαστε όλοι στρατιώτες» (στο Meganews και το Morning Point) και διαφώνησε, με το «τσουβάλιασμα» όπως είπε όσον αφορά τις ευθύνες για τον κατακερματισμό.

Φάμελλος σε Τσίπρα: «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωϊσμούς και προσωπικές επιδιώξεις»

Σε αυτή τη γραμμή, υπεράσπισης των πεπραγμένων στο πεδίο των συνεργασιών και των σχετικών πρωτοβουλιών, θα συνεχίσει προς ώρας η ηγεσία, όπως έδειξε και η παρέμβαση – απάντηση στον Τσίπρα, του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή το μεσημέρι της Πέμπτης. «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις», είπε μεταξύ άλλων απαντώντας στην κριτική Τσίπρα, ότι για «όψιμες» και «πρόχειρες» προσπάθειες συγκόλλησης με γνώμονα τη μικροκομματική επιβίωση, για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκειά τους», με μοναδική αγωνία «ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό».

Αχτσιόγλου: «Ναι» σε Τσίπρα, επί της αρχής, αλλά θα αξιολογήσουμε «συλλογικά» τη στάση μας

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, τα στελέχη της οποίας επίσης διακατέχονται από μια σχετική αμηχανία σε σχέση με την κριτική Τσίπρα, η Έφη Αχτσιόγλου (Real FM) απαντά προς το παρόν ότι, το πολιτικό πρόβλημα που εντοπίζει ο Τσίπρας, είναι κάτι που το έχει εντοπίσει και η ΝέΑρ, και πως δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει επί της αρχής με το πλαίσιο που θέτει για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Όμως σημείωσε με νόημα πως, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανάπτυξε το σχέδιό του με λεπτομέρεια «τις κινήσεις του όμως θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου και συλλογικά, όχι ατομικά».

