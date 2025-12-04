search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.12.2025 15:43

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

04.12.2025 15:43
vas.olgas

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η οποία στην ουσία αποτελεί απάντηση στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» σχετικά με τα έργα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ο κ. Δούκας ξεκινά με το ερώτημα: «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;» και συνεχίζει:

«Παρά τη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε η “Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων ΑΕ” σχετικά με τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, το κεντρικό αυτό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Η Λεωφόρος συνεχίζει να παραμένει κλειστή εδώ και 5 χρόνια με κόστος σχεδόν 6 εκατ. ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως παραδέχεται και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ως εδώ! Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!

Υ.Γ. Τα αρμόδια Υπουργεία και οι υπόλοιποι φορείς οφείλουν να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό στις προτάσεις μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με βάση την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Αύγουστο».

kallithea syntrivani
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο… συντριβάνι απέκτησε η Καλλιθέα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron (Video)

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεσμεύεται ότι η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς με κάθε τρόπο

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς: Λιποθύμησε η αδελφή της

taxi-1
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί στην Αττική – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

1 / 3