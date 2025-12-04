«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η οποία στην ουσία αποτελεί απάντηση στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» σχετικά με τα έργα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ο κ. Δούκας ξεκινά με το ερώτημα: «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;» και συνεχίζει:

«Παρά τη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε η “Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων ΑΕ” σχετικά με τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, το κεντρικό αυτό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Η Λεωφόρος συνεχίζει να παραμένει κλειστή εδώ και 5 χρόνια με κόστος σχεδόν 6 εκατ. ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως παραδέχεται και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ως εδώ! Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!

Υ.Γ. Τα αρμόδια Υπουργεία και οι υπόλοιποι φορείς οφείλουν να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό στις προτάσεις μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με βάση την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Αύγουστο».

