Αχτσιόγλου για Τσίπρα: «Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς επί της αρχής με το πολιτικό του πλαίσιο, θα αξιολογήσουμε τις κινήσεις του»

Με συγκρατημένες φράσεις σχολίασε η Εφη Αχτσιόγλου την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Θέατρο Παλλάς, με αφορμή το βιβλίο του, «Ιθάκη».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι όσα ακούστηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα και δεν απέχουν από τις σκέψεις και την λογική των προοδευτικών δυνάμεων,προσθέτοντας πως η αξιολόγηση για τα επόμενα βήματα και την συμπόρευση (ή μη) με τον Τσίπρα, θα πρέπει να υπάρξει συλλογική απόφαση.

«Υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό σήμερα διαμορφωμένο. Αντικειμενικά αν το δει κανείς υπάρχει πολυκερματισμός και πολυδιάσπαση. Υπάρχουν σχηματισμοί διάσπαρτοι που κανένας από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα να υπάρξει μία ισότιμη, ας το πω έτσι, αντιπαράθεση με τη ΝΔ. Έχω πει και εγώ, έχει πει και ο Αλέξης Χαρίτσης πως αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει χρειάζεται ενότητα και συσπείρωση και στο βαθμό που οι πολιτικοί σχηματισμοί δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη πράγματι βρίσκονται πίσω από το αίτημα των πολιτών» ανέφερε η πρώην υπ. Εργασίας.

«Αυτό το πρόβλημα το έχουμε διαπιστώσει. Δεν το ακούσαμε, δηλαδή, για πρώτη φορά χθες. Το έχουμε επισημάνει και εμείς», υπογράμμισε η Έφη Αχτσιόγλου με αφορμή τα όσα είπε χθες από το Θέατρο Παλλάς ο Αλ. Τσίπρας.

«Χθες ακούσαμε ένα πολιτικό πλαίσιο και ακούσαμε και τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Για το πολιτικό πλαίσιο σας είπα ότι δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς τουλάχιστον στο επίπεδο των γενικών αρχών όπως ετέθησαν χθες. Για την αναγνώριση του προβλήματος επίσης δεν διαφωνούμε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει. Τώρα οι κινήσεις που θα κάνει ο ίδιος προφανώς θα μας απασχολήσουν, προφανώς μας αφορούν εφόσον έχουν ακριβώς ως σκοπό την αναδιάταξη του σκηνικού στην Κεντροαριστερά για να μπορέσει να υπάρξει αντίπαλο μέτωπο στη ΝΔ, ουσιαστικό, δηλαδή αποτελεσματικό, να μπορεί να αντιπαρατεθεί για το ενδεχόμενο διακυβέρνησης» σχολίασε και συμπλήρωσε: «Τις κινήσεις του όμως θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου και συλλογικά όχι ατομικά».

Η Αχτσιόγλου αναφέρθηκε και στα αποσπάσματα του βιβλίου που την αφορούν, αναφορικά με τις εσωκομματικές εκλογές τις οποίες έχασε από τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Σε όλη την πορεία μου και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου της εσωκομματικής υποστήριξα με κάθε τρόπο το έργο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω και αλλιώς το ένιωθα και εξακολουθώ να το νιώθω και ως δικό μου προσωπικό έργο και έκανα την επιλογή επειδή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ορθώς, ήθελε να μείνει ουδέτερος να μην ακολουθήσω τον δρόμο που ακολουθούσε ο αντίπαλος μου, της εργαλειοποίησης του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια επιλογή σεβασμού αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ήταν σαφές πως το έργο της κυβέρνησης και το έργο του Αλέξη Τσίπρα το υποστήριξα θερμά», είπε χαρακτηριστικά.

