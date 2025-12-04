Σάκης Αρναούτογλου προς Ραφαέλε Φίτο: «Η Πολιτική Συνοχής δεν θα γίνει εργαλείο συγκεντρωτισμούς»

Παρέμβαση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο για την Ετήσια Έκθεση Προόδου Απλοποίησης και την παρουσίαση της νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Πόλεις.

Ο Σάκης Αρναούτογλου χαρακτήρισε την Ατζέντα για τις Πόλεις «βήμα στη σωστή κατεύθυνση», έθεσε όμως ένα κεντρικό πολιτικό ερώτημα:

«Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Περιφερειακή Πολιτική παραμένει πολιτική ανάπτυξης – και όχι μια λογική “cash for reforms” όπως το Ταμείο Ανάκαμψης;».

Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η Περιφερειακή Πολιτική πρέπει να συνεχίσει να υλοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών, των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών, με ευρωπαϊκούς πόρους που κατανέμονται στην αρχή της περιόδου και διαχειρίζονται από τις ίδιες τις τοπικές αρχές.

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, σημείωσε πως:

«Στην Ελλάδα το πλήρως συγκεντρωτικό μοντέλο του RRF απέτυχε: έργα δεν προχωρούν, η γραφειοκρατία διογκώνεται και η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται ότι απαιτούνται συνεχείς αναθεωρήσεις για να καλυφθούν τα ελάχιστα milestones. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πρότυπο για την επόμενη περίοδο».

Ο Σάκης Αρναούτογλου άσκησε ευθεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιμονή της στο συγκεντρωτικό μοντέλο του RRF, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνουν σοβαρά κενά στη διακυβέρνηση και στην υλοποίηση. Όλοι κάνουν λάθος, εκτός από την Επιτροπή;».

Τόνισε επίσης ότι η διάσπαση της Πολιτικής Συνοχής («σαλαμοποίηση») που προτείνει η Επιτροπή απειλεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής περιφερειακής ανάπτυξης, επισημαίνοντας:

«Η πραγματική απλοποίηση είναι μία: να εμπιστευόμαστε ξανά τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Να τους δώσουμε ρόλο, εργαλεία και πόρους».

Κλείνοντας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε καθαρό μήνυμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο:

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να μπει σε μια νέα περίοδο με ένα μοντέλο αποκομμένο από τις τοπικές κοινωνίες. Η Πολιτική Συνοχής είναι θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της δημοκρατίας μας – και οφείλουμε να τη θωρακίσουμε».

