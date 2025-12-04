Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση στην κατάθεση Μπουνάκη – «Θερμό επεισόδιο» με Λαζαρίδη

Σε φορτισμένο κλίμα καταθέτει από το πρωί στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ΚΥΔ στην Κρήτη από το οποίο φέρεται να έχουν δηλωθεί παράνομα δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα.

Απέρριψε τις κατηγορίες ο Ν. Μπουνάκης

Ο κ. Μπουνάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση αρνήθηκε τις κατηγορίες και δείχνοντας φωτογραφίες με σχετικούς χάρτες είπε πως «το επίμαχο αγροτεμάχιο δεν είναι μέσα στη λίμνη Κάρλα» κι ότι «αυτές οι εκτάσεις δεν είναι δημόσιες, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει τη δήλωση δημόσιων εκτάσεων». Σύμφωνα με όσα κατέθεσε άλλα 5 ΚΥΔ από την Κρήτη και συνολικά 35 απ’ όλη την Ελλάδα δήλωναν εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα, 1200 στρέμματα, όπως είπε, με online δηλώσεις. Ανέφερε ακόμη σε ότι αφορά στην υπόθεση της λίμνης Κάρλα πως η μισθώτρια δήλωσε μόλις 9 στρέμματα στην Κρήτη και πως «οι αιτήσεις γίνονται με ευθύνη των παραγωγών».

Διαξιφισμοί

Περνώντας στην αντεπίθεση ο Νίκος Μπουνάκης που κατά δήλωση του είναι ΠΑΣΟΚ από την ηλικία των 14 ετών και φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε αιχμές για στελέχη της ΝΔ. Όταν η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε για την υπόθεση Κουτσάκη, πρώην εξωτερικού συνεργάτη του, όπως ο ίδιος είπε, εκείνος αναφέρθηκε σε συνεργάτη του γαλάζιου Διονύση Σταμενίτη.

Μ. Αποστολάκη: Μας είπατε ότι έκανε 600 αιτήσεις το χρόνο. Τι λεφτά πήρε από εσάς;

Ν. Μπουνάκης: 100.000 ευρώ

Μ. Αποστολάκη: Με ποια άλλα ΚΥΔ συνεργαζόταν;

Ν. Μπουνάκης: Με ένα άλλο ΚΥΔ στην Κρήτη. Χατζάκης νομίζω. Και με κάποια ΚΥΔ στην Πέλλα. Ένα ΚΥΔ με όνομα agroexpert υπεύθυνος Καρυπίδης που θεωρείται εγκέφαλος οργάνωσης Γιαννιτσά. Υπεύθυνη είναι η Λάσπα Καλλιόπη, ήταν πρώην συνεργάτης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Σταμενίτη.

Μ. Αποστολάκη: Ποια η διαφορά δραστηριότητας Κουτσάκη στην Πέλλα με αυτό του δικού σας ΚΥΔ;

Ν. Μπουνάκης: Στο δικό μας ΚΥΔ είχε δικούς του κωδικούς και είχε πλήρη ευθύνη να καταθέτει αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί όταν ήρθε ΕΛΑΣ στο γραφείο δεν μας ζήτησαν δικές μας αιτήσεις, αλλά αιτήσεις που έκανε ο Κουτσάκης

Είχε προηγηθεί ένταση με τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ν. Μπουνάκης: Θα δείτε πολλά ΚΥΔ γνωστών σας

Μ. Λαζαρίδης: Γνωστών μου; Τι είπατε κύριε;

Ν. Μπουνάκης: Γνωστών στην αίθουσα… Όχι προσωπικά σε σας

Μ. Λαζαρίδης: Να το πάρετε πίσω… Ποιοι βουλευτές έχουν γνωστούς ΚΥΔ; Εγώ ξέρω την κ. Λιακούλη… Θα μας πείτε ποιοι βουλευτές σχέση με ΚΥΔ;

Ν. Μπουνάκης: Εγώ δεν είπα για βουλευτές, για πρώην υπουργούς θα σας πω… Ήρθε συνάδελφος που ακόμη δηλώνει, ο κ. Ντογκούλης

Μ. Λαζαρίδης: Ήρθε ως στέλεχος ΠΑΣΟΚ να μας κάνει αντιπολίτευση

Θερμό επεισόδιο

Ο Νίκος Μπουνάκης ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση αρκετές φορές με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη που τον κατηγόρησε ότι «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Αφορμή οι αναφορές Λαζαρίδη για τη συνεργασία του κ. Μπουνάκη με τον Μιχάλη Κουτσάκη που εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά και βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου, με τον Νίκο Μπουνάκη να υποστηρίζει πως «βρίσκεται στη φυλακή για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας».

Μ. Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται ο στενός σας συνεργάτης;

Ν. Μπουνάκης: Ήταν εξωτερικός συνεργάτης

Μ. Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται;

Ν. Μπουνάκης: Για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας.

Μ. Λαζαρίδης: Για ποιο λόγο μεταφέρετε χρήματα στον κύριο Κουτσάκη εκτός της μισθοδοσίας του;

Ν. Μπουνάκης: Τα χρήματα αυτά είναι οι συμβάσεις που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι όλα τιμολογημένα και κατατεθειμένα στην εφορία…

Γ. Μουλκιώτης: Αυτά που διαβάζετε είναι από την προανάκριση

Μ. Συρεγγέλα: Καθίστε κάτω

Γ. Μουλκιώτης: Έχετε την αποκλειστική ευθύνη…

Ο Νίκος Μπουνάκης μίλησε για «εγκληματική συμμορία» που δρα στα Γιαννιτσά και διερωτήθηκε εάν η ΝΔ γνωρίζει τον κ. Καρυπίδη πυροδοτώντας νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης.

Ν. Μπουνάκης: Μιλάω για εγκληματική οργάνωση με έδρα την Πέλλα

Μ. Λαζαρίδης: Δεν ήρθατε εδώ να μας κάνετε μαθήματα

Ν. Μπουνάκης: Δεν ειπε ότι όλοι θα πάμε μέσα; Επειδή είναι δημόσια;

Πηγές ΝΔ

Πηγές της ΝΔ μάλιστα ανέφεραν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «εκτεθειμένο» μετά από τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Μπουνάκη και διερωτήθηκαν εάν «θα τον αποπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή εάν θα συνεχίσει να τον καλύπτει».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικές πηγές επισήμαναν ότι «η παντελής απουσία ελέγχων, κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη, συχνά, δραστηριότητα πολλών ΚΥΔ, που επέτρεψαν τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων υποβολής παράνομων δηλώσεων ΟΣΔΕ, αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά στην Εξεταστική Επιτροπή για το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Όπως ανέφερε ο Νικόλαος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive A.E. (εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών και µελετών µε έδρα την Κρήτη) και Αναπληρωτής Γραμματέας στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, το «σύστημα» του ΟΠΕΚΕΠΕ επέτρεπε “παράθυρα” για “μη νόμιμες” δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ωστόσο, ο ίδιος, ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, παριστάνει τον ανήξερο και δηλώνει ότι δεν έκανε καμία κίνηση προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στις δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων», συνέχισαν οι ίδιες πηγές.

Προσθέτουν, δε, ότι «για να δικαιολογήσει τη σκανδαλώδη δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού στο δικό του ΚΥΔ, η οποία αφορά αγροτεμάχιo 336 στρεμμάτων στην περιοχή της λίμνης Κάρλα, ο κ. Μπουνάκης αποκάλυψε ότι μέχρι και σήμερα κάνουν παρόμοιες δηλώσεις στελέχη της ΝΔ, όπως ο επίσης ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτρης Ντογκούλης. Ο οποίος, κατά τη δική του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι θα συναντούσε στο Μέγαρο Μαξίμου τον “Μάκη”, δηλαδή τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τότε υπουργό Επικρατείας, Μ. Βορίδη».

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, πηγές του σημείωσαν ότι «αποδείχθηκε ότι η στοχοποίηση ενός μόνο από τα τουλάχιστον 25 ΚΥΔ δια μέσου των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήσεις ΟΣΔΕ στην περιοχή της Κάρλας, υπηρετεί την κυβερνητική προπαγάνδα, με μοναδικό στόχο τον συμψηφισμό και την διάχυση των ευθυνών της ΝΔ για το εγκληματικό δίκτυο που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ανέφεραν ότι «ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος ουδέποτε δήλωσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και δεν έχει λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ ο ίδιος. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλαν οι παραγωγοί μέσω του ΚΥΔ του αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο νόμιμα επιλέξιμες εκτάσεις, για τις οποίες υπήρχαν θεωρημένοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάρτες και είχαν κατατεθεί μισθωτήρια θεωρημένα από την ΑΑΔΕ. Ουδέποτε ο ίδιος και το ΚΥΔ του έχουν ελεγχθεί από την Οικονομική Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία για παρατυπίες και έκνομες ενέργειες».

«Η ΝΔ μεθοδεύει συστηματικά τη συγκάλυψη των πολιτικών της ευθυνών και για το «θεαθήναι» στέλνει στον Εισαγγελέα τις καταθέσεις Στρατάκη και τη μελλοντική κατάθεση(!) Μαγειρία αρνείται όμως να διαβιβασθούν οι καταθέσεις Μ. Βορίδη και Φ.Παπά για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις από τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων, ότι τέλεσαν το αδίκημα της ψευδορκίας», υπογράμμισαν και τόνισαν ότι «οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους γιατί βιώνουν τις συνέπειες από τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις τους και η η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η μόνη υπόλογη γι αυτό».

Πηγές ΝΔ

Τέλος, πηγές της ΝΔ υποστήριξαν ότι «ο κολλητός του Ανδρουλάκη, Μπουνάκης πιάστηκε με «γίδα στην πλάτη» και τώρα μεταφέρει τις ευθύνες στους υπαλλήλους του. […] Η εικόνα που παρουσίασε ήταν μια συνεχής μετατόπιση ευθυνών: από την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων μέχρι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, όλα αποδίδονταν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες, αφήνοντας θολό το τοπίο γύρω από το πώς λειτουργούσε πραγματικά το ΚΥΔ του».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΔ ρωτά αν «γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης τις πρακτικές του στενού φίλου και υποστηρικτή του ή θα συνεχίσει να τον καλύπτει; Τον ικανοποίησε άραγε ότι ενώ έχει πιαστεί με την γίδα στην πλάτη, επιρρίπτει ευθύνες σε υπαλλήλους;».

