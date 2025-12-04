Εξεταστική: Καταθέτει σήμερα ο «τυχερός» Χρήστος Μαγειρίας – Σύντροφος της «γαλάζιας» αγρότισσας με τη Ferrari

Στον χορό των τζόκερ και των λαχείων κινείται σήμερα η εξεταστική επιτροπή καθώς καταθέτει ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου γνωστής και ως αγρότισσας με τη Ferrari, Χρήστος Μαγειρίας.

Η παραδοχή της κ. Σεμερτζίδου ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής ότι ο σύντροφός της έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια χωρίς ωστόσο, να θυμάται τα ποσά – «αν τα ποσό ήταν καλό θα το θυμόμουν», είπε, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Κι αυτό γιατί είναι το δεύτερο «γαλάζιο» στέλεχος μετά την κόρη του «χασάπη» κατά κόσμον Ανδρέα Στρατάκη που κατά δήλωσή του κέρδισε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του 2017.

«Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ», ήταν το υπαινικτικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ.

Στη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Ξέπλυμα

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε τις προηγούμενες ημέρες η πρόταση της ΝΔ να διαβιβαστούν αρμόδιο εισαγγελέα και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η σημερινή κατάθεση του 50χρονου Χρήστου Μαγειρία και της συντρόφου του Πόπης Σεμερτζίδου, καθώς κι εκείνη του Ανδρέα Σρατάκη που έχουν κερδίσει οι ίδιοι ή συγγενείς τους τα τελευταία χρόνια σε κληρώσεις λαχείων και άλλων τυχερών παιχνιδιών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή όχι.

Για επικοινωνιακές κινήσεις ευτελισμού των διαδικασιών εκ μέρους της πλειοψηφίας έκανε λόγο η αντιπολίτευση μιλώντας σε κάθε περίπτωση για παράξενη «τύχη» προσώπων που συνδέονται με τη ΝΔ.

Ο Χρήστος Μαγειρίας και τα πολυτελή αυτοκίνητα

Ο 50χρονος που ελέγχεται μαζί με τη σύντροφό του από τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές κινείται μεταξύ Καλαμπάκας και Μετσόβου.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ζευγαριού έχει επεκταθεί και σε μια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Καλαμπάκα.

Η ίδια η κ. Σεμερτζίδου που αναρτούσε φωτογραφίες με τα τη Ferrari και τα άλλα πολυτελή αυτοκίνητα είπε ότι αποκτήθηκαν νόμιμα από τον σύντροφό της πριν τη διερευνούμενη περίοδο και πως δεν παίρνει άδεια για να τα οδηγήσει.

Δεσμεύσεις

Η Ferrari 360, η Porsche 911 Turbo και άλλα πολυτελή αυτοκίνητα και έντεκα ακίνητα σε Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Ηγουμενίτσα και Μέτσοβο είναι μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία που «πάγωσε» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά το πόρισμα-φωτιά για το ζεύγος Σεμερτζίδου-Μαγειρία και έξι ακόμα συγγενικά τους πρόσωπα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επιδοτήσεις 2,6 εκατ. ευρώ που φέρεται να μετατράπηκαν σε σπίτια, γκαράζ και λογαριασμούς, μέσα από κυκλικές μεταφορές, εικονικά τιμολόγια και συγγενικά «δίκτυα» συγκάλυψης.

Ο ίδιος ο κ. Μαγειρίας δεν έχει αρνηθεί ότι εκείνος και η μητέρα του έχουν λάβει επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και 96.000 ευρώ που έλαβε η σύντροφός του.

«Έχω τζίρους εκατομμυρίων, τεράστιο ζωικό κεφάλαιο και όλα δικαιολογούνται πλήρως. Με έχουν ελέγξει και ξαναελέγξει και ήμουν πάντα σωστός», έχει δηλώσει.

Κατάθεση Μπουνάκη

Την πόρτα της εξεταστικής επιτροπής θα περάσει πρώτος ο αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) στο Ηράκλειο στο οποίο φέρεται να δηλώθηκαν ως χωράφια δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα της Θεσσαλίας.

Από την πλευρά του κ. Μπουνάκη έχει ειπωθεί ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κάνοντας λόγο για συκοφαντίες σε βάρος τους από την ΝΔ.

