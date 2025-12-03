search
04.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.12.2025 21:44

Παύλος Μαρινάκης για Τσίπρα: «Το “rebranding” του κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο»

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τα όσα έλαβαν χώρα στο Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των “παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας. Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το “rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

