Μήνυμα Γεροβασίλη από την παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Ο κόσμος ζητά ελπίδα, είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη μέρα»

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παλλάς όπου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη». Το παρών στην παρουσίαση δίνουν άλλοτε συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και άλλοι πολλοί.

Η Όλγα Γεραβασίλη τόνισε ότι είναι ώρα περάσουμε στην επόμενη μέρα. «Ο κόσμος ζητά ελπίδα. Ζητά προοδευτική διέξοδο. Οι κύκλοι του παρελθόντος αναλύθηκαν διεξοδικά. Είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Αυτό που μας απασχολεί κι εμάς αλλά και τον ελληνικό λαό που νιώθει να συνθλίβεται. Περιμένω να ακούσω μία πολιτική ομιλία από τον Αλέξη Τσίπρα».

Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες»

Από την πλευρά του ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.

«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».

Γεωργόπουλος: «Επανέναρξη της αντιπολίτευσης»

Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έκανε λόγο για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».

​Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».

​Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».

Διαβάστε επίσης

Κοσμοσυρροή για την «Ιθάκη»: Ο Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του στο Παλλάς – Φάμελλος, Χαρίτσης και πλήθος βουλευτών δίνουν το «παρών» (Photos/Video)

«Ιθάκη»: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες» – Μηνύματα για restart της αντιπολίτευσης από το «Παλλάς»

Δούκας: Σταθμοί ποδηλάτων, πεζοδρομήσεις και δημοτική συγκοινωνία για την επίλυση του κυκλοφοριακού