Θύμιος Γεωργόπουλος: Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε – Σφοδρά πυρά προς την ηγεσία για την περίοδο Κασσελάκη

Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του υποστήριξε στην ομιλία του στο βήμα του 5ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ο Θύμιος Γεωργόπουλος προτρέποντας παράλληλα σε ένα νέο τολμηρό βήμα, που άφησε να εννοηθεί ότι είναι μονόδρομος, την δημιουργία ενός ευρύτερου αριστερού σχήματος, ενός «νέου ΕΑΜ». Στο κλείσιμο της τοποθέτησής του εξαπέλυσε βέλη και κατά της ηγεσίας αλλά και κατά των Πολάκη – Παππά, χωρίς να κατονομάσει, για την ανοχή ή και στήριξή του στον Κασσελάκη. Αφορμή η αναφορά Φάμελλου στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή σε «πραξικόπημα Κασσελάκη» για την καθαίρεσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πότε ανακάλυψαν το πραξικόπημα, διερωτήθηκε, όλοι εκείνοι που ήταν «Ηρακλειδείς» του πραξικοπηματία, «ακόμα και μετά την αποπομπή του».

Ειδικότερα, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ «με τη συγκεκριμένη δομή και διαδρομή, τα πλήγματα που δέχτηκε κυρίως εκ των έσω, με τη σημερινή φθορά στελεχών και αξιοπιστίας από το εναπομείναν πολιτικό προσωπικό που σε μεγάλο βαθμό φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, να αναγεννηθεί από την τέφρα του; Να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο αντιπολίτευσης και εν αναμονή κυβέρνησης; Να πείσει και να κινητοποιήσει σε μια νέα δύσκολη αντιπαράθεση με το καθεστώς Μητσοτάκη»;

«Η απάντησή μου», είπε «με κάθε σεβασμό σε όλες τις απόψεις προφανώς και του προέδρου, πρόεδρο και σε όλους του συντρόφους, δεν μπορεί. Κατά τη γνώμη μου έκλεισε τον κύκλο του».

Ενδεικτικά ανέφερε πως «οι προσυνεδριακές διαδικασίες με τη χαμηλότερη συμμετοχή σε εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη συνέδρων, οι δημοσκοπήσεις, η αδιαφορία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, μέσα σ’ αυτήν και της πλειοψηφίας αυτών που μας στήριξαν για να γίνουμε κυβέρνηση, βεβαιώνουν του λόγου το αληθές».

Άρα, συνέχισε, «κατά τη γνώμη μου έχουμε έναν και μόνο επώδυνο δρόμο να διαβούμε, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Όχι για να συναντηθούμε με την αριστερά του πένθους και της απογοήτευσης. Όχι ως ένα τέλος, αλλά ως αρχή μιας νέας προσπάθειας. Με στόχο τη συνάντηση όλων των σχημάτων, μεγάλων και μικρότερων σε ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο για τη δημιουργία ενός νέου, ενωτικού πολύχρωμου κόμματος αριστερά, για την Αριστερά της εποχής μας».

«Χωρίς το τολμηρό βήμα προς τα μπρος, θα αναπαράγουμε τις παθογένειες» είπε και πρότεινε τα εξής:

· «Να απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς

· Να συγκροτήσουμε πανελλαδικές ομάδες πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός πολυθεματικού φόρουμ διαλόγου

· Να γίνουμε εφαλτήριο για ένα μεγάλο συνέδριο της επανεκκίνησης της Αριστεράς ενός νέου ΕΑΜ. Δεν μας λείπουν τα πολιτικά κείμενα, μας λείπει η διάθεση για συνάντηση χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τον πολιτικό φύλαρχο που κάποιοι κουβαλάνε μέσα τους (…). Σκοτώστε σύντροφοι τον φύλαρχο κι αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».

Κλείνοντας, εξαπέλυσε πυρά προς πάσα κατεύθυνση με σοβαρές αιχμές και για την ηγεσία, για την περίοδο Κασσελάκη:

«Αίφνης στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή ακούστηκαν τοποθετήσεις για «πραξικόπημα Κασσελάκη» και μάλιστα από όλους εκείνους που ήταν οι Ηρακλειδείς του πραξικοπηματία και κάποιοι, ακόμα και μετά την αποπομπή του. Πότε ανακαλύψατε σύντροφοι το πραξικόπημα, όχι όταν ζητούσε τα τιμαλφή του κόμματος, με πρώτο το κτίριο, από το Νοέμβριο του 2023; ¨όχι όταν προσπάθησε αδιαμεσολάβητα να μετατρέψει με ένα ερωτηματολόγιο, το κόμμα σε ένα προσωποπαγή και άνευρο οργανισμό. Όχι όταν στο συνέδριο του Φεβρουαρίου σα νέος Ντούτσε απευθύνθηκε στην πρώτη σειρά, απειλώντας επειδή δεν το χειροκροτούσαμε; Όχι, όταν έκανε λόγο για μαύρα ταμεία και διαφθορά; Όχι όταν έκανε φέιγ βολάν τη βάση δεδομένων του κόμματός μας; Όχι όταν έκλεινε με ανάρτηση στο facebook την Αυγή; Όχι όταν ο αδερφός του Στέλιος, εγκαλούσε ευρωβουλευτές γιατί διαφωνούσαν με τα πεπραγμένα του τότε προέδρου λέγοντας “εκλεγήκατε με το κόμμα του αδερφού μου”;».

Και κατέληξε: «Μπορούν τα ίδια πρόσωπα να βρίσκονται στην προθήκη του κόμματος; Μπορούν να αυτοπροβάλλονται ως η ασφαλής λύση του. Η ταπεινή μου απάντηση είναι όχι».

Κλείνοντας διευκρίνισε: «Παραμένω μάχιμος, δεν αποχωρώ, δεν χαρίζω, δεν διασπώ τον χώρο που υπηρετώ τον χώρο. Θα παραμείνω για να παλέψω για τη γέννηση του νέου κόμματος της Αριστεράς».

