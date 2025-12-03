Δούκας: Σταθμοί ποδηλάτων, πεζοδρομήσεις και δημοτική συγκοινωνία για την επίλυση του κυκλοφοριακού

Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ομιλία του στην ημερίδα του ΠΑΣΟΚ «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του».

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα παραδείγματα του Λος Άντζελες και του Παρισιού «Στο Λος Άντζελες ένας δρόμος από 3+3 λωρίδες έγινε 6+6, μετά 12+12 και παραμένει μποτιλιαρισμένος. Το ίδιο και ο περιφερειακός του Παρισιού: χτίστηκε για να λύσει το πρόβλημα και γέμισε σε έναν χρόνο. Συμπέρασμα: λύση στο κυκλοφοριακό δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν λύσεις μόνο για την κινητικότητα και για τον άνθρωπο».

Το σχέδιο του δήμου Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τους τρεις άξονες στους οποίους εργάζεται ο δήμος Αθηναίων για την επίλυση του κυκλοφοριακού. «Ο πρώτος άξονας αφορά τον επανασχεδιασμό των γειτονιών της πόλης, στην βάση του μοντέλου η γειτονιά των 15 λεπτών. Με συνελεύσεις που οργανώσαμε σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, συζητήσαμε με τους κατοίκους, πως και ποιες δραστηριότητες χρειάζεται να χωροθετήσουμε κατά τρόπο που οι πολίτες θα εξυπηρετούνται σε 15 λεπτά, κινούμενοι πεζοί».

«Ο δεύτερος άξονας αφορά την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, ως συμπληρωματικό δίκτυο σε κεντρικές συγκοινωνιακές γραμμές. Σε σχετική μελέτη εντοπίσαμε την ανάγκη ενός δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας 71ενός χιλιομέτρων με περίπου 200 στάσεις», πρόσθεσε.

«Ο τρίτος άξονας είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων: Από τον εντατικό έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, μέχρι την εφαρμογή ενός καλού σχεδίου πεζοδρομήσεων και την δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου μικροκινητικότητας με 50 σταθμούς ποδηλάτων, συνδεδεμένους με τους ποδηλατοδρόμους».

Ανεπαρκής η κυβέρνηση

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, «Δεν μπορώ να πω ότι βρήκαμε συμπαράσταση από το κράτος. Αντίθετα-όπως είπε- κινητοποιείται δραστήρια για να ακυρώσει την προεκλογική μας δέσμευση για να γίνει η Βασιλίσσης Όλγας, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ελαφρύνοντας σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της ευρύτερης περιοχής».

Ο Χάρης Δούκας μίλησε για επικίνδυνη ανεπάρκεια της κυβέρνησης να διαχειριστεί την δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. «Δεν σχεδιάζει ολοκληρωμένες πολιτικές, γιατί λειτουργεί με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι δέσμια μια συγκεντρωτικής αντίληψης και δεν αφήνει περιθώρια στους δήμους να δράσουν σε σημαντικά πεδία, όπως είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Αποφεύγει καινοτόμες παρεμβάσεις, που θα συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ, όχι όμως τιμωρητικά για τους πολίτες, αλλά δημιουργώντας τους εναλλακτικές».

Διαμαρτυρία Δημάρχων έξω από τη Βουλή

«Στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο, που διευρύνεται – όπως φάνηκε και στο πρόσφατο Συνέδριο μας – και πιέζει για να δυναμώσουμε τους δήμους. Σε λίγες μέρες, στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, οι δήμαρχοι – μετά από πολλά χρόνια – θα βρεθούμε έξω από τη Βουλή διεκδικώντας την δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί, να δίνουμε λύσεις σε αυτά τα πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, κατέληξε ο κ.Δούκας.

Διαβάστε επίσης

Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση του AIDS όλο τον χρόνο

Εκδήλωση ΠΑΣΟΚ για κυκλοφοριακό – Ν. Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»