ΥΓΕΙΑ

02.12.2025 16:18

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση του AIDS όλο τον χρόνο

02.12.2025 16:18
Μια σειρά από δράσεις για την αντιμετώπιση του AIDS πραγματοποιεί όλο το χρόνο ο Δήμος Αθηναίων με στόχο την πρόληψη & αντιμετώπιση του HIV χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Παράλληλα υποστηρίζει δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και τη φροντίδα.

Ειδικότερα ο Δήμος Αθηναίων διενεργεί:

  • Δωρεάν τεστ ανίχνευσης από εκπαιδευμένο προσωπικό για τον HIV και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη των ομάδων Streetwork, σε θέματα πρόληψης HIV και άλλων αιματομεταδιδόμενων λοιμώξεων, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά.
  • Λειτουργία του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων χρηστών «My Athens» του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Προσφέρονται υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παραπομπές και ενδυνάμωση για εκατοντάδες συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες αποκλεισμού.
  • Συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας «Athens Checkpoint» της Θετικής Φωνής, ενισχύοντας την πρόσβαση σε δωρεάν τεστ για τον ιό του HIV, παράλληλα με παραπομπές σε θεραπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
  • Χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Συμβάλλοντας έτσι, στην καταγραφή επιδημιολογικών δεικτών και στη διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση της βλάβης.

Μάλιστα χθες 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκαςπαρευρέθηκε στην πλατεία Μοναστηρακίου σε συμβολική δράση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»: «Ανάβουμε ένα κερί για όσους και όσες χάθηκαν από την αρχή της επιδημίας του AIDS. Η ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο στον τομέα της υγείας παραμένει επιτακτική. Στην Ευρώπη, οι χρηματοδοτικές πηγές παραμένουν ελλιπείς και αμφίβολες. Από τη μεριά μας, φροντίζουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, ενισχύοντας συνεργασίες με δημόσιους φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δημόσια υγεία για όλους, χωρίς στίγμα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Επίσης την ίδια μέρα οι συμμετέχοντες σε δράση μνήμης για τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους από τα συμπτώματα του AIDS, άναψαν δεκάδες κεριά, σχηματίζοντας την κόκκινη κορδέλα, το καθιερωμένο σύμβολο ευαισθητοποίησης κατά του ιού. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», εστάλη ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμίζοντας στο κοινό τη σημασία του αγώνα κατά του στίγματος.

Παράλληλα, το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, διοργάνωσε δράση ενημέρωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκάδες νέοι ενημερώθηκαν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε γρήγορα τεστ ελέγχου ανίχνευσης για HIV, Ηπατίτιδες B & C και Σύφιλη, ανώνυμα και εμπιστευτικά. Η δράση είχε επαναληφθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

