Νέα έρευνα: Οι διατροφικές διαταραχές βλάπτουν σοβαρά την ψυχική υγεία και οδηγούν ακόμα και στην αυτοκτονία

Οι διατροφικές διαταραχές μπορούν να βλάψουν τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου με τρόπους που διαρκούν για χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η ανορεξία, η βουλιμία, η υπερφαγία και άλλες παρόμοιες διαταραχές συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης, η νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, τα κατάγματα οστών και ο πρόωρος θάνατος, ανέφεραν ερευνητές.

Αυτός ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά υψηλός κατά το πρώτο έτος της διάγνωσης μιας διατροφικής διαταραχής, αλλά μπορεί να επιμείνει για χρόνια μετά, ανέφεραν ερευνητές στις 18 Νοεμβρίου στο περιοδικό BMJ Medicine.

«Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στη σωματική υγεία σε άτομα με ιστορικό διατροφικών διαταραχών», κατέληξε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Catharine Morgan, επιδημιολόγο στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Η μελέτη

Στη μελέτη αναλύθηκαν τα ιατρικά αρχεία για περισσότερα από 24.700 άτομα ηλικίας 10 έως 44 ετών που είχαν διαγνωστεί με διατροφική διαταραχή, συγκρίνοντάς τα με άλλα 493.000 άτομα που δεν είχαν διατροφικές διαταραχές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εντός του 1ου έτους από τη διάγνωσή τους, τα άτομα με διατροφικές διαταραχές είχαν:

– 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας.

– 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νεφρική ανεπάρκεια,

– σχεδόν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ηπατική νόσο,

– 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οστεοπόρωση,

– 2πλάσιες πιθανότητες να υποφέρουν από καρδιακή ανεπάρκεια,

– 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη,

– 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη,

– πάνω από 9 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτοτραυματιστούν.

Συνολικά, τα άτομα με διατροφικές διαταραχές είχαν περισσότερο από 4πλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 5πλάσιο κίνδυνο θανάτου από αφύσικες αιτίες, όπως η αυτοκτονία.

Μερικοί από αυτούς τους κινδύνους παρέμειναν σημαντικά υψηλότεροι χρόνια μετά τη διάγνωση για διατροφικές διαταραχές.

Για παράδειγμα, ο κίνδυνος νεφρικής και ηπατικής νόσου παρέμεινε 2,5 έως 4 φορές υψηλότερος, ενώ ο συνολικός κίνδυνος πρόωρου θανάτου παρέμεινε 2 έως 3 φορές υψηλότερος μετά από 5 χρόνια.

Μια 10ετία μετά τη διάγνωση, τα άτομα με διατροφικές διαταραχές εξακολουθούσαν να πεθαίνουν σε υψηλότερα ποσοστά.

Για παράδειγμα, ο κίνδυνος αυτοκτονίας παρέμεινε σχεδόν 3 φορές υψηλότερος μετά από 10 χρόνια.

Σε ένα κύριο άρθρο, ερευνητές του Πανεπιστημίου McMaster στο Οντάριο του Καναδά συμφώνησαν με τα συμπεράσματα της ομάδας.

«Οι διατροφικές διαταραχές επηρεάζουν εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, ωστόσο οι συνέπειές τους δεν αναγνωρίζονται επαρκώς», έγραψαν οι αρθρογράφοι με επικεφαλής την Jennifer Couturier, καθηγήτρια ψυχιατρικής και νευροεπιστήμης συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο McMaster.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τις διαρκείς επιπτώσεις των διατροφικών διαταραχών και την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη στη διαχείριση των τρεχόντων συμπτωμάτων και την ανάρρωση.

Πηγή: journals.enviousdigital.co.uk

