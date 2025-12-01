search
ΥΓΕΙΑ

01.12.2025 17:20

ΠΟΥ: Τα φάρμακα τύπου Ozempic θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, όχι μόνο στους πλούσιους

01.12.2025 17:20
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε τη χρήση νέων φαρμάκων για την απώλεια βάρους για τον περιορισμό των αυξανόμενων ποσοστών παχυσαρκίας και προέτρεψε τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους και να επεκτείνουν την παραγωγή, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν και οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

Η νέα κατευθυντήρια γραμμή θεραπείας του ΠΟΥ περιλαμβάνει μια υπό όρους σύσταση για τη χρήση των λεγόμενων GLP-1 — όπως τα Wegovy, Ozempic και Mounjaro — ως μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, άσκηση και υποστήριξη από γιατρούς. Ο ΠΟΥ χαρακτήρισε τη σύστασή του ως «υπό όρους» λόγω περιορισμένων δεδομένων σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των GLP-1. Η σύσταση εξαιρεί τις έγκυες γυναίκες.

Ενώ τα GLP-1 είναι μια πλέον καθιερωμένη θεραπεία σε χώρες υψηλού εισοδήματος, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σε λιγότερο από το 10% των ανθρώπων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν έως το 2030. Μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας είναι αυτές στη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και τα νησιά του Ειρηνικού. Εν τω μεταξύ, το Wegovy ήταν διαθέσιμο μόνο σε περίπου 15 χώρες από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο ΠΟΥ θέλει οι φαρμακευτικές εταιρείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο κλιμακωτής τιμολόγησης (χαμηλότερες τιμές σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα) και εθελοντικής αδειοδότησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνολογίας, ώστε να επιτρέψουν σε άλλους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να παρασκευάσουν GLP-1, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα.

Ο Jeremy Farrar, βοηθός γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε στο POLITICO ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα δώσουν επίσης «πορτοκαλί και πράσινο φως» στις γενόσημες φαρμακοβιομηχανίες να παράγουν φθηνότερες εκδόσεις του GLP-1 όταν λήξουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η Francesca Celletti, ανώτερη σύμβουλος για την παχυσαρκία στον ΠΟΥ, δήλωσε στο POLITICO ότι «απαιτείται αποφασιστική δράση» για την επέκταση της πρόσβασης στα GLP-1, αναφέροντας το παράδειγμα των αντιρετροϊκών φαρμάκων για τον HIV στις αρχές του αιώνα. «Όλοι νομίζαμε ότι ήταν αδύνατο… και μετά η τιμή έπεσε», είπε.

Βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη σεμαγλουτίδη, το συστατικό στα φάρμακα Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, θα αρθούν σε ορισμένες χώρες τον επόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Κίνας.

Ο ινδικός γίγαντας γενοσήμων, Dr. Reddy, σχεδιάζει να λανσάρει ένα γενόσημο φάρμακο απώλειας βάρους με βάση τη σεμαγλουτίδη σε 87 χώρες το 2026, δήλωσε νωρίτερα φέτος ο διευθύνων σύμβουλός του, Erez Israeli, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα ανοίξουν αργότερα… (και) όλες οι άλλες δυτικές αγορές θα είναι ανοιχτές μεταξύ 2029 και 2033», δήλωσε ο Israeli σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων τον Ιούλιο.

Οι τιμές θα πρέπει να μειωθούν μόλις κυκλοφορήσουν τα γενόσημα στην αγορά, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο εμπόδιο. Τα ενέσιμα φάρμακα, για παράδειγμα, χρειάζονται αποθήκευση σε ψυχρή αλυσίδα. Και τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι εξοπλισμένα για να κυκλοφορήσουν το φάρμακο μόλις γίνει οικονομικά προσιτό, δήλωσε ο Celletti.

