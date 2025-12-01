SOS από τους επιστήμονες: Το ChatGPT και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν ψύχωση στους χρήστες

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για συναισθηματική υποστήριξη. Μάλιστα πολλοί από αυτούς διακόπτουν ακόμα και τις θεραπείες τους, γεγονός που προκαλεί τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις καθώς αυξάνονται οι αναφορές ακραίας συμπεριφοράς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους αφού πρώτα είχαν περάσει υπερβολικά πολλές ώρες της ημέρας, στον υπολογιστή ή στο κινητό, κάνοντας χρήση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτικά όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Independent ένας λογιστή από το Μανχάταν, ο οποίος περνούσε έως και 16 ώρες την ημέρα μιλώντας στο ChatGPT, διέκοψε τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή του, αύξησε την πρόσληψη κεταμίνης που του πρότεινε το ChatGPT και τελικά έκανε μια βουτιά θανάτου από ένα παράθυρο του 19ου ορόφου, επειδή το «μηχανάκι» του είπε να πετάξουν μαζί!!!

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο chatbots τεχνητής νοημοσύνης που επικυρώνουν ή ενισχύουν τις παραληρητικές ιδέες των χρηστών μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των αναφορών για την λεγόμενη «ψύχωση της τεχνητής νοημοσύνης» ή «ψύχωση ChatGPT » – καμία από τις οποίες δεν αναγνωρίζεται κλινικά, αλλά έχει αναφερθεί ολοένα και περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης και σε διαδικτυακά φόρουμ.

Η έρευνα

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο προδημοσίευμα από μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών από ιδρύματα όπως το King’s College London, το Πανεπιστήμιο Durham και το Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, εξετάζει περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί σε ειδησεογραφικά ρεπορτάζ και διαδικτυακά φόρουμ, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική τάση: Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης συχνά ενισχύουν την παραληρηματική σκέψη.

Η μελέτη σημειώνει ότι οι μεγαλεπήβολες, αναφορικές, διωκτικές, ακόμη και ρομαντικές αυταπάτες μπορούν να εδραιωθούν ολοένα και περισσότερο μέσω των συνεχιζόμενων συζητήσεων με τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επίσης η ιστοσελίδα τεχνολογίας Futurism ανέφερε τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο «γίνονται εμμονικοί» με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης και βυθίζονται σε σοβαρές κρίσεις ψυχικής υγείας.

Η αρχική τους αναφορά προκάλεσε στη συνέχεια όλο και περισσότερες παρόμοιες ιστορίες να «καταφθάνουν», για άτομα που είχαν αναπτύξει γρήγορα «τρομακτικές νευρικές κρίσεις μετά την ανάπτυξη εμμονών με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παραδείγματα ανθρώπων που κινδύνεψαν ή έχασαν τη ζωή τους

Οι διάφορες αναφορές περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπως:

1. Ένας άνδρας σκαρφάλωσε στα τείχη του Κάστρου του Ουίνδσορ το 2021 με μια βαλλίστρα και στη συνέχεια είπε στην αστυνομία ότι ήταν εκεί «για να σκοτώσει τη Βασίλισσα» αφού πέρασε εβδομάδες αλληλεπιδρώντας με ένα chatbot που τον διαβεβαίωσε ότι θα τον βοηθούσε να σχεδιάσει την επίθεση.

2. Ένας άλλος άνδρας στο Βέλγιο αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανησυχίας για την κλιματική κρίση. Το chatbot που ονομάζεται Ελίζα του πρότεινε να την ακολουθήσει ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ως ένα άτομο στον «παράδεισο».

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν κλινικές ή μακροπρόθεσμες μελέτες που να έχουν αξιολογηθεί από ειδικούς και να δείχνουν ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από μόνη της μπορεί να προκαλέσει ψύχωση στους ανθρώπους

Οι επιστήμονες βρίσκονται τώρα σε μια αποστολή να κατανοήσουν αν τα chatbots προκαλούν αυτές τις βλάβες ή αν πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπογραμμίζουν το πόσο ευάλωτοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν ήδη στα πρόθυρα να εμφανίσουν ψυχωτικά συμπτώματα.

Σήμερα, δεν υπάρχουν κλινικές ή μακροπρόθεσμες μελέτες με αξιολόγηση από ειδικούς, που να δείχνουν ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από μόνη της μπορεί να προκαλέσει ψύχωση σε άτομα, ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Στην εργασία με τίτλο «Delusion by Design», οι ειδικοί ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, προέκυψε μια «σύνθετη και ανησυχητική εικόνα».

Υποστήριξαν ότι χωρίς κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης «ενδέχεται να ενισχύσουν ακούσια το παραληρηματικό περιεχόμενο ή να υπονομεύσουν τις δοκιμές πραγματικότητας και ενδέχεται να συμβάλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων».

Η ομάδα σημείωσε επίσης ότι κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς της, ο αριθμός των ανεπίσημων περιστατικών είχε αυξηθεί ανησυχητικά.

«Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αναφορές για άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό ψύχωσης που βιώνουν τα πρώτα επεισόδια μετά από έντονη αλληλεπίδραση με ChatGPT, τεχνητής νοημοσύνης», έγραψαν οι συγγραφείς κρούοντας τον κώδωνα του κίνδυνου μπροστά σε αυτή τη νέα απειλή, που μας φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Η Θετική Φωνή για το AIDS: «Συνεχίζεται ο αγώνας για ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας»

Παγκόσμια Ημέρα AIDS: Με μεγάλη καθυστέρηση οι διαγνώσεις – Το σχέδιο δράσης για τη νόσο

Το Νοσοκομείο Μεταξά αναβαθμίζεται σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου