Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρα

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.26) 46χρονος κρατούμενος στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή του, σύμφωνα με το tempo24.

Για αρκετή ώρα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος δεν επανήλθε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Πάτρας.

