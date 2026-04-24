ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:51
24.04.2026 15:56

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός: «Δεν επιστρέφουν 17 μήνες άδικης κράτησης», λένε οι συνήγοροί του

24.04.2026 15:56
Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γυναίκες που καταδικάστηκαν για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 19 ετών στη Μαριάνα Μανουρά και 8 ετών στην Δήμητρα Ζ, αρνούμενο να χορηγήσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση τους. Η πρώτη επικαλέστηκε στην αίτηση της τα σοβαρά πρόβλημα υγείας που ακόμη αντιμετωπίζει για τα οποία χρειάζονται συνεχείς αποκαταστατικές νοσηλείες ενώ η Δήμητρα Ζ ζήτησε να μην οδηγηθεί στη φυλακή και να της επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος και ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Οι εφέτες που έκριναν ομόφωνα ένοχες τις δύο γυναίκες, αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ελαφρυντικό στην Μανουρά, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν σκοτώθηκε ακαριαία ο σύντροφος της από την έκρηξη του ισχυρού μηχανισμού.

«Δεν μετανιώνω», λέει η Μανουρά

Αντίθετα, στη συγκατηγορούμενή της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, με τον πρόεδρο να μειοψηφεί στην απόφαση των συναδέλφων του κρίνοντας ότι δεν πρέπει να τύχει ελαφρυντικού. Η Μανουρά δήλωσε στο δικαστήριο ότι «Δεν εξεπλάγην με την απόφαση… Δεν μετανιώνω για τίποτα. Το τίμημα το έχω πληρώσει» με πολλούς στο ακροατήριο να την χειροκροτούν.

«Καταδικάζετε εμένα για τρομοκρατία ενώ άλλοι για εγκλήματα, όπως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντας μένουν στο απυρόβλητο» υποστήριξε η δεύτερη κατηγορούμενη.

Οι δύο γυναίκες κρίθηκαν, κατά περίσταση, ένοχες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

«Δεν επιστέφουν 17 μήνες άδικης κράτησης», λένε οι συνήγοροι του Ρωμανού

Στο μεταξύ οι συνήγοροι του Νίκου Ρωμανού, που αθωώθηκε για την υπόθεση, Μαρίνα Δαλιάνη, Μιχάλης Καλογήρου, Αλέξανδρος Κανελλόπουλος και Λίλα Ραγκούση σε δήλωση τους αναφέρουν: «Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ., καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή τής σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής. Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση για εμάς, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί. Ωστόσο η αθώωση αποκαθιστά την λογική η οποία παραβιάστηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το δικαστήριο. Η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης, εξαντλώντας κάθε έννοια αυστηρότητας, η κατασκευή σεναρίων, η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:51
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» Σακελλαρίδη για Τσίπρα: Το να πείσουμε τους πλούσιους για φιλανθρωπία δεν είναι αριστερή πρόταση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα φτάνει ο Μακρόν – Το δείπνο στο Προεδρικό και η ατζέντα

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι

1 / 3