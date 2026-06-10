Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι ο Επστάιν προσπάθησε να τον εκβιάσει για την απιστία του – «Δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα» για την εγκληματική συμπεριφορά του

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε στα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη 10 Ιουνίου ότι ο Τζέφρι Επστάιν προσπάθησε να τον εκβιάσει για την απιστία του προς την τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

«Έμαθα ότι ο Επστάιν είχε λάβει γνώση ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική μου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ήμουν άπιστος στον γάμο μου. Αυτές οι σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μου με τον Επστάιν, αλλά ήταν επώδυνες για την οικογένειά μου», δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft στην εναρκτήρια δήλωσή του εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας της επιτροπής για τον Επστάιν, σύμφωνα με ένα αντίγραφο των προγραμματισμένων δηλώσεών του που κοινοποίησε επίσης στο διαδίκτυο.

«Όπως μπορεί τώρα να δει το κοινό, με βάση αυτά που έχουν δημοσιευτεί στα αρχεία, ο Επστάιν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις απιστίες μου – εκτός από πολλά ψέματα που έλεγε επιπλέον – για να με πιέσει να ξανασυνδεθώ μαζί του», δήλωσε ο Γκέιτς. «Δεν ήταν επιτυχής σε αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό δείχνει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησε να αξιοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις του μαζί μου για να προωθήσει την ατζέντα του».

Ο δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι «δεν έπρεπε ποτέ να συναντηθεί με τον Επστάιν» και επανέλαβε ότι «δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε είχε καμία ένδειξη ότι ο εμπλεκόταν σε συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα».

Ο Γκέιτς, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα, έχει επανειλημμένα ζητήσει συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν και έχει δηλώσει ότι συναντήθηκε με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία αποκλειστικά για να λάβει υποστήριξη για την παγκόσμια φιλανθρωπική του δράση στον τομέα της υγείας.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ζήτησε από τον Γκέιτς να εμφανιστεί για την κατάθεση με επιστολή της 3ης Μαρτίου.

Στην επιστολή, ο Κόμερ ανέφερε ότι η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής πιστεύει ότι ο Γκέιτς έχει «πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην έρευνά της», επικαλούμενος δημόσιες αναφορές καθώς και έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ελήφθησαν από την Επιτροπή.

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