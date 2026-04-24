Euroleague: Τα ζευγάρια των play off και ο δρόμος τον τελικό του Final 4 της Αθήνας

Με την ολοκλήρωση των play in της EuroLeague, συμπληρώθηκε το… παζλ των play off της εφετινής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία, θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας στα play off τη Μονακό που κατέκτησε την όγδοη θέση μέσω των play in.

Ο Παναθηναϊκός, που κατέλαβε την 7η θέση μέσω των Play In, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια (2η θέση).

Τα πλέι οφ ανοίγουν αυλαία στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται έως τις 13 Μαΐου.

The only bracket that matters now – the playoff scene is set.



Time to begin 🔥#F4GLORY pic.twitter.com/NaTqTqwteL — EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026

Τα ζευγάρια των play off

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 8. Μονακό (Μονακό) Βαλένθια (Ισπανία) – 7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – 6. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 5. Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Οι ημιτελικοί στο Final Four της Αθήνας:

Νικητής 1 – Νικητής 4 Νικητής 2 – Νικητής 3

