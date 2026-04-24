ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:51
24.04.2026 15:55

Μποντιρόγκα: Πάνω από 400.000 αιτήσεις για εισιτήρια στο Final Four 2026 της Αθήνας

Το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον για το EuroLeague Final Four 2026 στην Αθήνα αποτυπώνεται ήδη στη ζήτηση για εισιτήρια, όπως αποκάλυψε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 400.000, αριθμός που καταδεικνύει τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης και τη δυναμική της ως παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. «Δεν είναι πια μόνο ένα ευρωπαϊκό event – άνθρωποι από όλο τον κόσμο θέλουν να το ζήσουν από κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μποντιρόγκα στάθηκε και στο οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία Final Four έχουν αποφέρει στις πόλεις που τα φιλοξένησαν έσοδα από 100 έως 160 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, η διοργάνωση λειτουργεί ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και τον τουρισμό, την εστίαση και το σύνολο της τοπικής οικονομίας.

Για την Αθήνα, η πρόκληση δεν είναι μόνο η επιτυχημένη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και η αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης. Η προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της πόλης, αλλά και για την αύξηση των τουριστικών εσόδων σε μια περίοδο υψηλού ανταγωνισμού.

Το μήνυμα του προέδρου της Euroleague είναι σαφές: το ενδιαφέρον υπάρχει ήδη σε πρωτοφανή επίπεδα. Το στοίχημα πλέον είναι πώς η Αθήνα θα μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε διαρκές όφελος για την οικονομία και την προβολή της.

