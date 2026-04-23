Δεν μαθαίνει ο Τσιτσιπάς: Έχασε το σετ και έβρισε τους προπονητές του (Video)

Νέα έκρηξη είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο κορτ.

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει σήμερα τον Πάτρικ Κίπσον στο τουρνουά της Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, ενώ έχανε με 4-1, στράφηκε στο box, που βρίσκεται το προπονητικό του τιμ και άρχισε να βρίζει. «Μ@@@@, άντε γ@@@@. Τράβα γ@@@@@», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο απόγειο της καριέρας του βρισκόταν στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Πλέον έχει πέσει στην 80η.

Στο ματς με τον Κύπσον – 90η θέση στην παγκόσμια κατάταξη- έχασε το πρώτο σετ, κέρδισε το δεύτερο και «παλεύει» για το τρίτο.