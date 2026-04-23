search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 18:30

Δεν μαθαίνει ο Τσιτσιπάς: Έχασε το σετ και έβρισε τους προπονητές του (Video)

23.04.2026 18:30
Νέα έκρηξη είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο κορτ.

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει σήμερα τον Πάτρικ Κίπσον στο τουρνουά της Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, ενώ έχανε με 4-1, στράφηκε στο box, που βρίσκεται το προπονητικό του τιμ και άρχισε να βρίζει. «Μ@@@@, άντε γ@@@@. Τράβα γ@@@@@», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο απόγειο της καριέρας του βρισκόταν στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Πλέον έχει πέσει στην 80η. 

Στο ματς με τον Κύπσον – 90η θέση στην παγκόσμια κατάταξη- έχασε το πρώτο σετ, κέρδισε το δεύτερο και «παλεύει» για το τρίτο. 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε βάναυσα 15χρονη επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό της (Video)

LIFESTYLE

O Τζούλιαν Καζαμπλάνκας των Strokes ξαναχτυπά: Βολές στους Αμερικανούς Σιωνιστές σε συνέντευξη στο Subway (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:28
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

1 / 3