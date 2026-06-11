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11.06.2026 11:39

«The Social Reckoning»: Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το Facebook sequel του Aaron Sorkin (photos/video)

11.06.2026 11:39
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credit: Sony Pictures

Το πρώτο trailer για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του «The Social Network» σε σενάριο και σκηνοθεσία τον Άαρον Σόρκιν (Aaron Sorkin) δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures. Το «The Social Reckoning» έχει περιγραφεί ως μια ταινία που δεν αποτελεί «άμεσο σίκουελ», ωστόσο επιστρέφει στον κόσμο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg) και σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του Facebook.

Το σενάριο βασίζεται στη γεμάτη αποκαλύψεις έρευνα της Wall Street Journal, γνωστή ως «The Facebook Files» η οποία δημοσιεύθηκε το 2021.

Αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώην μηχανικού του Facebook Φράνσις Χόγκεν και του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Τζεφ Χόργουιτς, οι οποίοι «ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη των πιο καλά κρυφών μυστικών του κοινωνικού δικτύου».

«Είναι μια πραγματική ιστορία Δαβίδ και Γολιάθ», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Άαρον Σόρκιν για το φιλμ.

credit: Sony Pictures

Τον ιδρυτή του Facebook θα υποδυθεί ο σταρ του «Succession», Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong), παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jesse Eisenberg), ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην αρχική ταινία του 2010. Ο Στρονγκ τον περασμένο Οκτώβριο είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το πρότζεκτ δηλώνοντας: «Είναι ένα από τα σπουδαιότερα σενάρια που έχω διαβάσει ποτέ. Μιλάει για την εποχή μας και αγγίζει τις πιο ευαίσθητες και επικίνδυνες χορδές όλων όσων συμβαίνουν στον κόσμο μας».

Στο πλευρό του οι Μάικι Μάντισον (Mikey Madison), Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White), Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), Μπέτι Γκίλπιν (Betty Gilpin), Μπίλι Μάγκνουσεν (Billy Magnussen) και Μπιλ Μπερ (Bill Burr).

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβαν οι Τοντ Μπλακ (Todd Black), Πίτερ Ράις (Peter Rice), Στιούαρτ Μπέσερ (Stuart Besser) και ο Άαρον Σόρκιν. Σημειώνεται ότι το «The Social Network» σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 224 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κερδίζοντας τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό του Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Σόρκιν.

Σύμφωνα με τον Guardian, το «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, ενώ θεωρείται πιθανό να κάνει πρεμιέρα νωρίτερα σε κάποιο από τα φθινοπωρινά κινηματογραφικά φεστιβάλ.

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