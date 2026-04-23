Σαουδική Αραβία: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ο Γιώργος Δώνης έως το 2027

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής (23/4), η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον Γιώργο Δώνη. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ανδρών έως τον Ιούλιο του 2027, διαδεχόμενος τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ, έπειτα από τη διευθέτηση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η επιλογή του Δώνη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ομοσπονδίας να ενισχύσει τη σταθερότητα στον πάγκο ενόψει της κρίσιμης φάσης του προγράμματος προετοιμασίας, καθώς ο Έλληνας τεχνικός διαθέτει εκτεταμένη προπονητική εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και σημαντική παρουσία στη Σαουδαραβική Pro League με τις Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και πιο πρόσφατα την Αλ-Καλίτζ, γεγονός που του προσφέρει βαθιά γνώση του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος της χώρας.

— اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني ✍⬇ pic.twitter.com/HDnK3ziOaK — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026

Ο Δώνης, γνωστός και με το προσωνύμιο «The Greek Mind», έχει κατακτήσει αρκετούς τίτλους στην προπονητική του καριέρα, με πιο χαρακτηριστικούς το πρωτάθλημα Κύπρου τη σεζόν 2013-2014, το Κύπελλο Κύπρου την ίδια χρονιά, καθώς και το King Salman Cup το 2015, το Crown Prince Cup τη σεζόν 2015-2016 και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας την ίδια περίοδο.

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζεται να μπει στην τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με το νέο τεχνικό επιτελείο να στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου το προσεχές διάστημα, παρουσία του τεχνικού επιτελείου, πριν την αναχώρηση της αποστολής της εθνικής ομάδας για το τελικό στάδιο προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني الأول.#معاك_يالأخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/ziry1uSV1D — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026

Διαβάστε επίσης:

