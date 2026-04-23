ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:34
23.04.2026 18:24

«Όχι» της ιταλικής κυβέρνησης στην πρόταση Τραμπ να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ – «Είναι ντροπή»

mundial-tropaio-new

Μέλη της ιταλικής κυβέρνησης κατέστησαν σαφές ότι δεν συμφωνούν με την πρόταση απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει η Ιταλία στο Μουντιάλ στη θέση του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times, ο Πάολο Τζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει προτείνει στον πλανητάρχη και στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο να πάρει μέρος στο φετινό Μουντιάλ ποδοσφαίρου η Εθνική Ιταλίας, στη θέση εκείνης του Ιράν.

«Με τα τέσσερα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που έχουν κερδίσει, οι Ιταλοί μπορούν να δικαιολογήσουν την ένταξή τους», δήλωσε ο Τζαμπόλι. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ιταλίας αποκλείσθηκε από το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την προκριματική φάση.

«Πρώτον, δεν είναι δυνατόν και δεύτερο, δεν είναι πρέπον. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο έχει προτεραιότητα. Την πρόκριση, την πετυχαίνεις στο γήπεδο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

«Διάβασα ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ θα ήθελε να επανενταχθεί η Ιταλία στο Μουντιάλ. Το θεωρώ ντροπή, εγώ θα ντρεπόμουν», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

google_news_icon

troxaio-voak

katz
elegtheria-giakoumaki
tempi
nea-yorki-epithesi
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
kovesi_delfi_new_3
kalxthu
venizelos – delfoi 77- new
troxaio-voak

katz
elegtheria-giakoumaki
