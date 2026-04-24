Ο γιος του Ρομπ Ράινερ περιγράφει τον θάνατο των γονιών του ως «ζωντανό εφιάλτη» σε μια σπαρακτική εξομολόγηση

Ο Τζέικ Ράινερ — του οποίου οι γονείς, ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, δολοφονήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους και του οποίου ο μικρότερος αδελφός έχει κατηγορηθεί έκτοτε για τις δολοφονίες τους — μίλησε την Παρασκευή για τον «ζωντανό εφιάλτη» που έχει υποστεί από τότε που έμαθε τι τους συνέβη.

Ο 34χρονος Ράινερ έγραψε στο Substack ότι στις 14 Δεκεμβρίου παρευρισκόταν σε ένα μνημόσυνο για έναν φίλο που είχε πεθάνει τον Οκτώβριο, όταν η αδερφή του, Ρόμι, του τηλεφώνησε για να του πει ότι ο πατέρας τους ήταν νεκρός. Λίγα λεπτά αργότερα, τηλεφώνησε ξανά: και η μητέρα τους είχε φύγει.

«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σαν υπνωτισμένος», έγραψε ο Ράινερ. Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να επικεντρωθώ ήταν ότι έπρεπε να πάω στο σπίτι των παιδικών μου χρόνων. Έπρεπε να πάω στην αδερφή μου. Έπρεπε να καταλάβω τι στο καλό συνέβη».

Έγραψε ότι «του έκλεψαν τόσα πολλά πράγματα εκείνη την ημέρα».

«Οι γονείς μου δεν θα είναι στον γάμο μου, δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν το μελλοντικό εγγόνι τους και δεν θα μπορέσουν να με δουν να έχω την επιτυχημένη καριέρα που εξακολουθώ να αναζητώ», έγραψε. «Μου ραγίζει την καρδιά και με εξοργίζει ταυτόχρονα».

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, βρέθηκαν νεκροί στην κύρια κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου από παραϊατρικό προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε κλήση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Νικ Ράινερ, το μεσαίο παιδί και μικρότερος γιος του ζευγαριού, συνελήφθη την ίδια ημέρα, περίπου 15 μίλια από το σπίτι. Κατηγορήθηκε με δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και την κατηγορία των πολλαπλών ανθρωποκτονιών υπό ειδικές περιστάσεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι. Δήλωσε αθώος.

Ο Τζέικ Ράινερ έγραψε ότι «τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το πώς είναι να χάνεις και τους δύο γονείς σου αμέσως ταυτόχρονα».

«Είναι πολύ οδυνηρό για να το καταλάβω. Ακόμα ξυπνάω κάθε πρωί αναγκασμένος να πείσω τον εαυτό μου ότι, όχι, δεν είναι όνειρο», έγραψε. «Αυτός είναι πραγματικά ο ζωντανός εφιάλτης μου».

Είπε ότι συνεχίζει να σκέφτεται πόσο φοβισμένοι πρέπει να ήταν οι γονείς του και πώς ήταν «οι τελευταίοι άνθρωποι στον κόσμο που άξιζαν αυτό που τους συνέβη».

«Θα έπρεπε να απολαμβάνουν το υπόλοιπο της ζωής τους ειρηνικά, μεγαλώνοντας μαζί. Αντίθετα, αυτό τους το στέρησαν, από εμένα, από τη Ρόμι, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό», έγραψε.

Ο Ράινερ είπε ότι η αδερφή του θα μοιραζόταν τις δικές της εμπειρίες και σκέψεις για την οικογένειά της κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Περιέγραψε τους γονείς του ως «το κέντρο της ζωής του» και «τα φώτα που τον καθοδηγούσαν, το θεμέλιο του ποιος είμαι ως άνθρωπος και τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

«Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν τους καλύτερους γονείς, την καλύτερη μαμά ή τον καλύτερο μπαμπά, αλλά εγώ είχα», έγραψε. «Η αγάπη που είχαν για μένα, τον αδερφό μου και την αδερφή μου είναι πραγματικά άνευ όρων».

Ο Ράινερ δεν κατονόμασε τον μικρότερο αδερφό του στην ανάρτηση, αλλά έγραψε ότι «χάσαμε περισσότερο από τη μισή οικογένειά μας εκείνο το βράδυ με τον πιο βίαιο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς».

«Σίγουρα, κάθε απώλεια ενός γονέα είναι καταστροφική, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να χάνεις και τους δύο ταυτόχρονα και, επιπλέον, το να έχεις τον αδερφό σου στο επίκεντρο. Είναι σχεδόν αδύνατο να το επεξεργαστείς», έγραψε.

Αναγνώρισε ότι το κοινό έχει ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη, αλλά είπε ότι κάποιες απαντήσεις θα έρθουν με τον καιρό — και ότι ορισμένες λεπτομέρειες ανήκουν μόνο στην οικογένεια.

«Το να τις κρατήσουμε ιδιωτικές είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε ό,τι λίγο έχει απομείνει από κάτι που μας αφαιρέθηκε», έγραψε.

Ο Ράινερ έκλεισε με μια έκκληση για κατανόηση. «Τι στο καλό λες σε κάποιον που ζει αυτή την πραγματικότητα;», έγραψε. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα να πω. Απλώς ζητώ αγάπη και συμπόνια — τις ίδιες αρχές με τις οποίες έζησαν οι γονείς μου».

