Το κοντοσούβλι στην ελίτ των παραδοσιακών συνταγών του πλανήτη: Η ελληνική γεύση που ξεχώρισε στο Taste Atlas

Το Taste Atlas συνεχίζει να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσα από τις λίστες του, οι οποίες συχνά γίνονται viral, καθώς συνδέουν γαστρονομικά διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Οι αξιολογήσεις προκύπτουν από ταξιδιώτες που δοκιμάζουν τοπικές κουζίνες, διαμορφώνοντας μια διεθνή κατάταξη πιάτων από την Ασία έως την Αμερική και από τη Σκανδιναβία μέχρι την Αφρική.

Ανάμεσα στις λίστες που ανανεώνονται διαρκώς, ξεχωρίζει εκείνη με τα κορυφαία παραδοσιακά φαγητά, όπου ένα ελληνικό πιάτο κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη δεκάδα – ίσως όχι τόσο ψηλά όσο θα περίμεναν οι φίλοι της ελληνικής κουζίνας. Πρόκειται για το κοντοσούβλι, το οποίο καταλαμβάνει την 8η θέση.

Το Taste Atlas περιγράφει το πιάτο σημειώνοντας ότι «είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μαγειρικής στην ύπαιθρο, με ρίζες στις αγροτικές συγκεντρώσεις, τις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα σαββατοκύριακα». Για την παρασκευή του εξηγεί: «Πρόκειται ουσιαστικά για μεγάλα κομμάτια κρέατος, παραδοσιακά χοιρινού, αλλά μερικές φορές και αρνιού, κατσικιού ή κοτόπουλου, που περνιούνται σε μια μακριά μεταλλική σούβλα και ψήνονται αργά πάνω σε κάρβουνα. Σε αντίθεση με το σουβλάκι, όπου το κρέας κόβεται σε μικρούς κύβους, το κοντοσούβλι χρησιμοποιεί ογκώδη κομμάτια που παραμένουν ζουμερά κατά τη διάρκεια του ψησίματος».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φιλοσοφία της γεύσης: «Η γεύση του εξαρτάται λιγότερο από σύνθετα καρυκεύματα και περισσότερο από την τεχνική: Το σωστό κομμάτι κρέατος, το υπομονετικό μαρινάρισμα, ο προσεκτικός έλεγχος των κάρβουνων και η αργή περιστροφή πάνω από ανοιχτή φωτιά. Η προετοιμασία ξεκινά με την επιλογή του κατάλληλου κομματιού. Ο ώμος του χοιρινού, ο λαιμός του χοιρινού ή ένα τμήμα της σπάλας είναι τα πιο συνηθισμένα, καθώς αυτά τα κομμάτια περιέχουν τη σωστή ισορροπία λίπους και συνδετικού ιστού».

Στην ίδια λίστα των 100 καλύτερων παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως, η ελληνική παρουσία συμπληρώνεται από το σαγανάκι στη θέση 43, τα αρνίσια παϊδάκια στη 44η, την μπουγάτσα στην 58η και το γιουβέτσι στην 84η.

Μια σούπα από την Παραγουάη στην κορυφή της λίστας

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το Vori Vori από την Παραγουάη, μια πλούσια κοτόσουπα με λαχανικά, καρυκεύματα και μικρές μπάλες ζύμης από καλαμποκάλευρο και τυρί, που δένουν τον ζωμό και του προσδίδουν ιδιαίτερη υφή. Αν και η βασική εκδοχή περιλαμβάνει κοτόπουλο, συναντώνται και παραλλαγές με μοσχάρι ή πιο κρεμώδη υφή, ενώ σύγχρονες προσεγγίσεις διαφοροποιούν ελαφρώς τη συνταγή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Conchitas a la parmesana από το Περού, ένα δημοφιλές ζεστό ορεκτικό με θαλασσινά που σερβίρεται συχνά σε παραθαλάσσια εστιατόρια. Παρά την ιταλική επιρροή που υποδηλώνει το όνομά του, θεωρείται αυθεντικά περουβιανό πιάτο. Η λογική της παρασκευής του βασίζεται στην απλότητα, ώστε να αναδεικνύεται η φυσική γεύση των χτενιών, τα οποία συνδυάζονται με παρμεζάνα, βούτυρο και εσπεριδοειδή, πριν ψηθούν για λίγα μόλις λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένια κρούστα. Συνήθως σερβίρεται ως ορεκτικό, ανοίγοντας το γεύμα χωρίς να το αντικαθιστά.

Tι τρώει ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου; Σάλος με τις μίζερες μερίδες στα πανίσχυρα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που κέρδισε 409.000 στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση

Ουκρανοί στρατιώτες λιμοκτονούν στην πρώτη γραμμή – Αποπομπή ανώτερου διοικητή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών











