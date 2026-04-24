Συρία: Συνελήφθη ο εκτελεστής της Τανταμόν – To χρονικό της σφαγής με τους 288 νεκρούς και η ομολογία … από facebook 

Οι συριακές αρχές συνέλαβαν τον Αμτζάντ Γιουσέφ, που θεωρείται υπεύθυνος για μία από τις πιο αιματηρές σφαγές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου.

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται ο Αμτζάντ Γιουσέφ να φορά τη ριγέ στολή φυλακής.

عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء. pic.twitter.com/ZivP9OeF6I — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 24, 2026

Στις 16 Απριλίου η μονάδα 277 των συριακών ενόπλων δυνάμεων μπήκε στη συνοικία του Τανταμόν και σκότωσε 288 ανθρώπους. Τα δύο τρίτα της συνοικίας ελεγχόταν από τους αντάρτες που πολεμούσαν κατά του Άσαντ.

«Για χάρη σου αφεντικό»

Σε βίντεο που διέρρευσε το 2022 φαίνονταν στρατιώτες να εκτελούν 41 άτομα, να τα πετούν σε λάκκο και να τους βάζουν φωτιά. Ένας νεαρός στρατιωτικός, που ταυτοποιήθηκε ως ο Γιουσέφ, πλησιάζει την κάμερα και λέει «Για χάρη σου, αφεντικό, και για χάρη της λαδί στολής που φοράς»

Πάνω από 500.000 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του 13ετή συριακού εμφυλίου.

Ο Γιουσέφ μετά τη πτώση του καθεστώτος του Άσαντ βρήκε καταφύγιο στην περιφέρεια Χάμνα. Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Εσωτερικών συνελήφθη μετά από καλά σχεδιασμένη επιχείρηση.

Ομολογία μέσω facebook

Το βίντεο εντοπισε πληροφοριοδότης και το παρέδωσε σε Γάλλους ακτιβιστές. H ερευνήτρια Άνσαρ Σαχούντ και ο καθηγητής Ουγούρ Ουμίτ Ουνγκόρ από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατάφεραν να ταυτοποίησουν τον τόπο των δολοφονιών, τα θύματα και τους δράστες.

Η Σαχούντ προσποιούμενη ότι είναι φιλό-Άσαντ, προσέγγισε μέσω facebook τον Γιουσέφ και σε μία σειρά από συνεντεύξεις, τις οποίες βιντεοσκόπησε κρυφά, κατάφερε να αποσπάσει την ομολογία του.

Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες με το Ιράν – Στο Πακιστάν και ο Αραγτσί

Διεθνής σάλος για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ

ΗΠΑ: Στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που κέρδισε 409.000 στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση